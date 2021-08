Innerhalb von acht Minuten soll der Akku auf 80 Prozent geladen sein, behauptet zumindest Hersteller GAC. Screenshot

Der chinesische Autohersteller GAC will im September seinen neuesten E-Wagen Aion V auf den Markt bringen. Auf dem hauseigenen Technologietag will man jetzt bewiesen haben, dass das E-Auto innerhalb von acht Minuten voll geladen ist.

80 Prozent

Aufgegriffen wurde die "schnellste Autoladung der Welt" in einem Bericht der "CN EV Post". So sollen bei der Demonstration des Herstellers in nur vier Minuten 35,1 Kilowattstunden in den Akku des E-SUV geflossen sein. Das Laden bis auf 80 Prozent soll die versprochenen acht Minuten gedauert haben. Die 80 Prozent sind deswegen so interessant, weil praktisch alle E-Auto-Hersteller empfehlen, den Akku im Alltag nur bis zu dieser Grenze zu laden, um die Batterie zu schonen.

Als Beweis für die schnelle Ladung zeigt der Hersteller den Ladebildschirm. Foto: Screenshot

Die Werte wurden bei der sogenannten 6C-Version erreicht. Damit spielt GAC bei der Modellbezeichnung auf die C-Rate an, welche die maximale Ladeleistung im Verhältnis zum Energiegehalt der Batterie angibt. Die weiteren Details des Wagens: Der Aion V 6C besitzt eine Leistung von 135 kW, was 184 PS bedeutet, und der Akku soll für eine Distanz von bis zu 500 Kilometern reichen.

Eigene Technologie

GAC setzt dabei auf eine eigene Batterietechnologie, sogenannte Graphenakkus. Deren Unterschied zum Mitbewerb liegt darin, dass bei der Anode Graphen anstatt des gewöhnlichen Graphits eingesetzt wird. Graphen besteht im Gegensatz zu Graphit nur aus einer Kohlenstoffschicht und ist somit nur ein Kohlenstoffatom dick. Wenngleich die Frage offen bleibt, ob bei dem rekordverdächtigen Ladevorgang auch wirklich die Graphen-Technologie verwendet wurde.(red, 24.8.2021)