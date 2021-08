Herbert Kickl war Montagabend zu Gast bei Lou Lorenz-Dittlbacher. Foto: imago images/SEPA.Media

Wien – Die dritte Ausgabe der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit FPÖ-Chef Herbert Kickl haben im Schnitt 849.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgt. In Spitzen waren am Montagabend bis zu 921.000 Seherinnen und Seher dabei, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Das Interview erzielte einen Marktanteil von 32 Prozent. Damit ist es laut ORF das zweitmeistgesehene FPÖ-"Sommergespräch". Nur Heinz-Christian Strache erzielte im Jahr 2015 knapp über eine Million Reichweite.

Etwas mehr Zuseher als das "Sommergespräch" verzeichneten unmittelbar davor die "Liebesg'schichten und Heiratssachen", die auf 930.000 Zuschauer (Marktanteil: 35 Prozent) kamen.

Die ORF-"Sommergespräche" werden heuer von Lou Lorenz-Dittlbacher auf der sogenannten Libelle auf dem Dach des Leopold-Museums im Wiener Museumsquartier geführt. Als Nächste ist am 30. August (21.05 Uhr, ORF 2) SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner an der Reihe.

Die Reichweiten und Quoten der bisherigen "Sommergespräche" 2021:

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger (9. August): 605.000 Zusehende, 24 Prozent Marktanteil

Werner Kogler (Grüne) am 16. August: 681.000 Zusehende, 28 Prozent Marktanteil

Herbert Kickl (FPÖ), 23. August: 849.000 Zusehende, 32 Prozent Marktanteil

(APA, 24.8.2021)