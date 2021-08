Foto: Mason Poole/Tiffany & Co

Die Sängerin Beyoncé und ihr Ehemann Rapper Jay-Z sind die Gesichter der neuen Kampagne des Luxusmarke Tiffany & Co. Sie trägt den Namen "About Love". Das Paar stehe für eine moderne Liebesgeschichte, begründet man vonseiten des Unternehmens die Wahl der Promis.

Auf den Bildern der Kampagne trägt Beyoncé den legendären gelben Tiffany Diamanten. Er hat 128.54 Karat und wurde im 19. Jahrhundert von Charles Lewis Tiffany in den Kimberley Minen in Südafrika gefunden. Seither wurde der Edelstein erst von wenigen Frauen in der Öffentlichkeit getragen. Nach Botschaftergattin E. Sheldon Whitehouse, Schauspielerin Audrey Hepburn und Sängerin Lady Gaga, ist Beyoncé die vierte Frau und erste Woman of Colour, die sich öffentlich mit dem Klunker schmücken darf.

Foto: Tiffany & Co

Das Promipaar posiert für die Kampagne vor dem Werk "Equals Pi" von Jean-Michel Basquiat. Dieser gilt als erster afroamerikanischer Künstler, der in der internationalen Kunstwelt den Durchbruch schaffte. Die Arbeit des 1988 mit nur 28 Jahren verstorbenen Künstlers entstand 1982, war seither Teil einer privaten Sammlung und wurde nun erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Dass das Kunstwerk in dem für Tiffany & Co typischen Blauton gehalten ist, verwundert wenig. Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Auf Social Media sahen einige User in seiner Verwendung eine unzulässige Kommerzialierung der Arbeit des Künstlers. Dabei ist Tiffany & Co nicht das erste Unternehmen, das sich Baquiats Werk bedient, wie der Instagram-Account Diet Prada aufzeigt.

Der Beitrag umfasst mehere Beispiele für die kommerzielle Verwendung von Basquiats Werk.

Tiffany & Co ist jedenfalls bemüht, sozial verantwortlich zu handeln. Als Teil der Zusammenarbeit mit Beyoncé und Jay-Z hat sich das Luxusunternehmen dazu verpflichtet, afroamerikanische Bildungseinrichtungen (HBCU – Historically Black Colleges and Universities) im Ausmaß von 2 Millionen US-Dollar zu unterstützen. (red, 24.8.2021)