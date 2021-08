Welches von Köhlmeiers Werken würden Sie empfehlen? Foto: www.corn.at Heribert CORN

Viele machten ihre erste literarische Begegnung mit Michael Köhlmeier über seine Nacherzählungen der Sagen des klassischen Altertums. Was in der Schule oder in alten Bänden im Bücherregal bisweilen etwas sperrig vermittelt wurde, erwachte in Köhlmeiers Worten plötzlich zu Leben, war spannend und fand eine breite Leserschaft. Auch die Nibelungensage, die Bibel, Märchen oder Shakespeare erzählte er in seinen eigenen Worten nach. Doch nicht nur mit Erzählbänden, auch mit seinen Romanen feierte er Erfolge: die auf der Odyssee basierenden Werke "Calypso" und "Telemach", die "Trilogie der sexuellen Unabhängigkeit" oder "Madalyn".

Nun hat er einen neuen Roman geschrieben: "Matou", die Geschichte der Aufklärung von der Französischen Revolution bis heute, erzählt von einer Katze im Verlauf ihrer sieben Leben. STANDARD-User/in "Mützekatze" ist angesichts dieser Eckdaten jetzt schon begeistert:



Auch für andere im Forum stehen ihre Favoriten bereits fest:

Welche Bücher von Michael Köhlmeier empfehlen Sie gern weiter?

Was hat Sie daran besonders angesprochen? Was schätzen Sie an seinem Stil? Welches Buch empfehlen Sie Köhlmeier-Einsteigern? Oder können Sie mit seinem Werk nicht so viel anfangen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 26.8.2021)