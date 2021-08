Bei einer Pressekonferenz am Dienstag verlautbarte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, wie es ab September in der Hauptstadt weitergehen wird. Viel ändert sich nicht – außer dass die Covid-19-Tests ab September eine kürzere Gültigkeit haben. Dabei ist Wien ohnehin schon das Bundesland mit den strengsten Maßnahmen. Immerhin wurde die Maskenpflicht im Handel, anders als in den übrigen Bundesländern, nie aufgehoben. Angesichts des bevorstehenden Herbstes, der stetig steigenden Infektionszahlen – am Mittwoch wurden mehr als 1.500 Neuinfektionen registriert – und des schleppenden Impffortschritts kommt es aber immer wieder von verschiedenen Seiten zu Überlegungen hinsichtlich der Wiedereinführung bestimmter Maßnahmen. Was meinen Sie:

Welche Maßnahmen halten Sie zum jetzigen Zeitpunkt für sinnvoll, welche nicht? Wie stehen Sie den neuen Regeln in Wien gegenüber? Würden Sie sich diese auch in Ihrem Bundesland wünschen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 25.8.2021)