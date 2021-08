Am 25. August startet die diesjährige Gamescom. Es warten viele Livestreams auf Besucher der digitalen Messe

Volle Hallen gibt es wohl erst nächstes Jahr wieder. Dieses Jahr ist die Gamescom digital. Foto: STANDARD, aam

Die Gamescom, die ehemals größte Videospielemesse der Welt, versucht sich in diesem Jahr als digitaler Event, der mit einem einigermaßen dichten Unterhaltungsprogramm und zahlreichen Live-Streams das Thema Gaming einige Tage in den Mittelpunkt stellen will. Große Überraschungen sind fast ausgeschlossen, dennoch sollte man sich als Themeninteressierter in die wichtigsten Livestreams einklinken.

gamescom

Spielesause

Nachdem viele große Publisher, etwa Sony und Nintendo, gar nicht auf der Messe vertreten sind, versucht man zwischen 25. und 27. August mit Online-Szenegrößen das junge Publikum anzulocken. Unter dem Titel "Spielesause" streamen die drei Influencer Gronkh, Trymacs und Papaplatte von Donnerstag bis Sonntag ein Showprogramm. In einem 4.000 Quadratmeter großen Studio auf der Messe Köln begrüßen die jungen Herrn mit kumulierten 5,3 Millionen Followern Sänger wie Clueso und bestreiten mit anderen gemeinsam ein Charity-Pokerturnier. Mit Livekonzerten und Gameshows will man ein wenig Gamescom-Gefühl in die Wohnzimmer der Zuseher bringen.

Ähnliche Unterhaltung wird unter anderem vom Onlinekanal Rocketbeans TV in Kombination mit Hand of Blood zwischen Mittwoch und Freitag geboten. Unter dem Titel Gamevasion streamt man ab Mittwoch 15 Uhr von der Messe und will auch dort mit Spaßformaten und Kommentaren zum Messegeschehen sein Millionenpublikum unterhalten.

Politisch wird es am Freitag, dem 27. August, wenn Vertreter von CDU, SPD, FDP, Die Linke und Die Grünen zum "Debatt(l)e Royale" geladen werden. Vier Wochen vor der wichtigen Bundestagswahl will man das junge Wahlpublikum von der eigenen Digitalkompetenz überzeugen und stellt sich zu diesem Zweck dem Youtuber und Moderator LeFloid.

Xbox

Spielevorstellungen

Viele werden jetzt zu Recht fragen, was für Spielehighlights es auf der Messe eigentlich geben wird. Viel angekündigt wurde bisher nicht, aber man darf sicher mit der einen oder anderen, zumindest kleinen, Überraschung rechnen. Bereits durchgesickert ist eine Neuauflage der "Saints Row"-Reihe, die als stark überzeichnete "Grand-Theft-Auto"-Kopie vor vielen Jahren Erfolge feiern durfte. Was es mit dem Reboot auf sich hat, erfahren wir wohl auf der Messe.

Ein Comeback feiern soll das seit einem Jahr verschwundene "Lego Star Wars", das alle neun Kinofilme behandeln soll. Möglicherweise zeigt außerdem "X-Com"-Entwickler Firaxis ein rundenbasiertes Marvel-Spiel. Ansonsten darf man erwarten, die Herbst- und Weihnachtstitel 2021 in aktuellen Fassungen zu sehen. Darunter etwa das kürzlich angekündigte "Call of Duty: Vanguard", "Age of Empires IV" oder auch der neue "Landwirtschaftssimulator".

Ubisoft wird unter anderem das neue "Anno 1800" und das Sportspiel "Riders Republic" zeigen, "Dying Light 2" wird wohl von Techland in einer aktuellen Fassung präsentiert. Electronic Arts zeigt im Idealfall neues Material zu "Battlefield 2042" und den diversen Sporttiteln.

Spannend wird sein, wie stark das Thema E-Sport angeschnitten wird. Nachdem viele Publisher, darunter Ubisoft oder Epic, den Markt bereits für sich entdeckt haben, könnte dieses Jahr Microsoft mit "Halo: Infinite" eine große Bombe platzen lassen. Der Multiplayer-Modus des Spiels ist kostenlos, wie der US-Konzern vor ein paar Wochen bekannt gab, was das potenzielle Publikum mit einem Schlag stark vergrößern könnte.

Neues Material zu "Battlefield" könnte gezeigt werden. Foto: EA

Indie Arena

In der Indie Arena Booth werden zahlreiche Spiele von 119 kleinen Entwicklern aus 33 Ländern gezeigt, die in der Vergangenheit immer wieder für Gaming-Perlen gesorgt haben. Von 25. bis 29. August kann die Arena online besucht werden und wurde sogar mit einem Avatar für den Besucher verknüpft, mit dem man verschiedene Themenwelten erkunden kann.

Programmhighlights

Dienstag, 24. August, 19 Uhr: Xbox Stream

Schon im Vorfeld wollte Microsoft die Erwartungshaltung dem Stream gegenüber niedrig halten. Keine Weltpremieren seien zu erwarten, sondern der Fokus würde auf Neuigkeiten zu bekannten Eigenmarken und Partnertiteln liegen.

Mittwoch, 25. August, 19.30 Uhr: Opening Night Live

Nach einer halbstündigen Pre-Show wird man ab 20 Uhr zwei Stunden lang von Moderator Geoff Keighley durch einen Abend mit Neuankündigungen und möglichen Weltpremieren geführt. Laut Gamescom warten rund 30 Spiele darauf, vorgestellt zu werden, viele davon werden wohl schon bekannt sein oder ein Informationsupdate erhalten. Einige Gäste werden ebenfalls erwartet, die ihre Spiele selbst kommentieren dürfen. Erstmals wird mit Natascha Becker eine deutsche Co-Moderatorin an der Seite von Keighley durch die Show führen.

(aam, 24.8.2021)