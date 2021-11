Der Weg des Wassers am US-Festland wird dank Hydrografiedaten errechnet und als Flug über die Landkarte visualisiert

River Runner visualisiert den Weg des Regens. Foto: Screenshot/River Runner

Es gibt viele Fragen von unmittelbar wohl geringer Bedeutung, die man sich so stellen kann. Eine davon ist: "Wo landet wohl ein Tropfen Regen am Ende?". Zumindest für das kontingente Staatsgebiet der USA – also das Festlandgebiet abseits von Alaska – gibt es darauf auch eine Antwort.

Flug entlang des Wasserpfads

Mithilfe hydrografischer Daten und Schnittstellen des National Geological Survey hat der Webentwickler Sam Learner "River Runner" umgesetzt. Das Tool ermöglicht es Nutzern, einen Punkt auf der Landfläche anzuklicken, von welchem aus dann der Weg des Wassers bis in den nächsten großen See, das Meer oder nach Kanada bzw. Mexiko ermittelt wird. Anschließend startet ein virtueller Flug entlang dieses Pfades.

Detailgrad und Geschwindigkeit lassen sich dabei einstellen. Die Länge des Gewässerabschnitts sowie der Gesamtstrecke werden ebenfalls ausgewiesen. Wer möchte, kann eine spezifische Strecke auch einfach als Link teilen. So manche Regenroute, die nicht in einem nahe gelegenen großen See, sondern erst tausende Kilometer später endet, vermag durchaus zu verblüffen.



Das Projekt wurde als Open Source umgesetzt und startete im Mai. Der Quellcode findet sich auf Github. Dort findet sich auch eine kurze Erklärung zur Umsetzung dieses Projekts. Es ist nicht das erste Datenexperiment von Learner. 2020 setzte er auch zwei Tools um, die die Demografie politischer Spender und die Überlappung ihrer Gelder bei der Vergabe an verschiedene Kandidaten visualisieren. (gpi, 1.11.2021)