Die Corona-Pandemie entwickelt sich zunehmend zur Pandemie der Ungeimpften – also jener 40 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen, die sich bisher nicht haben immunisieren lassen. Und dass sich so viele Menschen hierzulande nicht impfen lassen, liegt zu einem großen Teil an Falschinformationen, die unter anderem auch von Spitzenpolitikern verbreitet werden. Allen voran der Chef der FPÖ, Herbert Kickl. Mit welchen Unwahrheiten Kickl die Pandemie befeuert, was er damit beabsichtigt und wie gefährlich das für uns alle ist, darüber sprechen wir heute mit Pia Kruckenhauser und Jan Michael Marchart.

500x Danke!

Das ist übrigens unsere 500. Folge "Thema des Tages" – rund 12.000 Menschen hören uns mittlerweile jeden Tag und es werden immer mehr. Vielen lieben Dank für Ihre Treue und Unterstützung! (red, 24.8.2021)