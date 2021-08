Matthias Settele TV Markíza steht Roland Weißmann nicht als Technischer Direktor zur Verfügung. Foto: oto: APA/TV MARKIZA / MARTIN LACHKOVIC

Wien – Matthias Settele will nicht Technischer ORF-Direktor werden, der Generaldirektor des größten TV-Senders in der Slowakei TV Markíza war für diesen Job wie berichtet im Gespräch. Am Dienstag hat er nach STANDARD-Infos dem künftigen ORF-Chef Roland Weißmann für diesen Job abgesagt, er sei "schlicht und einfach kein typischer technischer Direktor".

"Meine Stärken liegen im Programm, in der Produktion und den News sowie neuerdings auch im Streaming, aber immer eben auf Inhalte, Finanzen und Marketing bezogen und nicht auf IT und Technik", begründet Settele die Absage gegenüber dem STANDARD. (red, 24.8.2021)