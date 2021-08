In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ging der zweite Bahnstreik im vergangenen Monat wie geplant zu Ende. Foto: imago images/Xinhua

Berlin – Nach dem zweiten Bahnstreik in Deutschland innerhalb eines Monats soll der Verkehr am Mittwoch weitgehend wieder normal rollen. Im Fern- und Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen werde das volle Fahrplangebot gefahren, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch früh mit. Die rund 860 Züge im Fern- sowie rund 21.000 Züge im Regional- und S-Bahnverkehr sollen wieder nach dem normalen Fahrplan verkehren können, hieß es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hatte am Mittwoch um 2 Uhr den Ausstand beendet. Er hatte Samstag Nachmittag im Güterverkehr und Montagmorgen im Personenverkehr begonnen. Der Bahn zufolge fielen etwa 70 Prozent der Fernverkehrs- und 60 Prozent der Nahverkehrszüge aus. Man habe aber den Ersatzfahrplan stabil fahren können.

Verkehrsminister kritisierte Streik

Die GDL verlangt ein neues, konkretes Tarifangebot vom Staatskonzern. Sollte dies nicht vorgelegt werden, werde man länger und möglicherweise auch an Wochenende streiken, hatte GDL-Chef Claus Weselsky gedroht.



Die Gewerkschaft fordert eine Corona-Prämie von 600 Euro zusätzlich zu einer Lohnerhöhung von 3,2 Prozent. Diese will die Bahn aber nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen: 1,5 Prozent zum 1. Jänner 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Die GDL rivalisiert mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) um Mitglieder bei der Bahn. Anders als die EVG will sie in diesem Jahr keine Nullrunde hinnehmen.

Der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel forderte inzwischen den deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf, sich aus dem Tarifkonflikt bei der Bahn herauszuhalten. Zwar gehe es der GDL "nur bedingt um materielle Forderungen, sondern um politische Ziele", heißt es in Hommels Schreiben an den Politiker. "Dennoch sind wir davon überzeugt, dass diese Tarifrunde ausschließlich durch die Verhandlungspartner selbst gelöst werden muss." Scheuer hatte den GDL-Streik kritisiert und die Gewerkschaft aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. (APA, 25.8.2021)