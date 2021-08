Laut Polizei sind mehrere Menschen schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit unklar

Im Zuge der Festnahme ist es laut Polizei zum Schusswaffengebrauch gegen den getöteten Tatverdächtigen gekommen. (Symbolbild) Foto: imago images/Ralph Peters

Groß-Gerau – Polizisten haben einen Mann nach einer Auseinandersetzung in der hessischen Stadt Groß-Gerau erschossen. Zuvor waren am Dienstagabend mehrere Notrufe im nördlichen Teil der Stadt eingegangen. "Im Zuge der Festnahme kam es zum Schusswaffengebrauch gegen einen Tatverdächtigen", teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der schwer verletzte Mann sei noch während der Versorgung durch einen Notarzt gestorben.

Daneben waren laut Polizei mehrere andere Menschen schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Eine Gefahr für andere habe nach dem Einsatz nicht mehr bestanden, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden haben die Ermittlungen übernommen. (APA, 25.8.2021)