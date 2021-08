Die Frau wollte offenbar mit dem Leoparden in einer "Seniorenresidenz für Wildtiere" fotografiert werden. (Symbolbild) Foto: AP / Mukhtar Khan

Halle – Bei einem Fotoshooting in einem Leopardengehege ist eine Frau im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gebissen worden. Die 36-Jährige aus Thüringen wurde mit schweren Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Sie sollte offenbar mit dem Leoparden in einer "Seniorenresidenz für Wildtiere" auf einem Areal bei Nebra (Burgenlandkreis) fotografiert werden.

Wie es zu dem Angriff auf die Frau kam, die dem Tier wohl fremd gewesen sei, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Es werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die für das Tier Verantwortlichen ermittelt. (APA, 25.8.2021)