Am 26. September finden die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterinnen- und Bürgermeisterwahlen statt. Was merken Sie bisher davon? Posten Sie im Forum!

Seit einigen Wochen zieren Plakate, die auf die baldige Wahl hinweisen, die Ortschaften und Straßen Oberösterreichs. Der Spätsommer steht im drittgrößten Bundesland ganz im Zeichen der Politik – mehr als eine Million Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind bei der Wahl in vier Wochen berechtigt, zur Urne zu schreiten.

Was wünschen Sie sich von der oberösterreichischen Landesregierung? Foto: APA/BARBARA GINDL

Die FPÖ war Anfang August die erste Partei, die auf ihren Plakaten für Sicherheit, Heimatschutz und Leistung warb. Die Partei von Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner erhofft sich, den Status quo beizubehalten – also weitere sechs Jahre gemeinsam mit der ÖVP eine Koalition zu bilden. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) erfährt laut Umfragen große Beliebtheit – die Plakatserie seiner Partei umfasst bislang eine Sommerkampagne, die mit Landschaftsbildern, aber ohne Parteilogo für das Land Oberösterreich wirbt.

Bei den Grünen setzt Landesparteichef Stefan Kaineder auf Kernthemen wie den Klimaschutz. Mit den Themen Bildung, Pflege und Arbeit möchte die SPÖ unter Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer auf über 20 Prozent kommen, und die Neos hoffen mit ihrem Spitzenkandidaten Felix Eypeltauer auf den Einzug in den Landtag. Doch was ist abseits der Plakate eigentlich von den Parteien und ihrem Wahlkampf zu bemerken? "aber was weiß ich schon" vermisst konkrete Informationen zu den Zielen und Vorhaben der Parteien:

Welchen Eindruck haben Sie bisher vom oberösterreichischen Wahlkampf?

Haben Sie das Gefühl, gut informiert zu sein? Welche Prognose stellen Sie für die Wahl am 26. September? Was erwarten Sie sich von den Parteien? Waren Sie in den letzten Jahren zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung, oder wünschen Sie sich Veränderung? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 30.8.2021)