Auch das Stift Melk erstrahlt durch die Erweiterung in neuem Glanz. Foto: Microsoft

Das nächste große Update des "Microsoft Flight Simulator" wird kostenlos sein und optische Details in Deutschland, der Schweiz und auch im schönen Österreich ergänzen. Erscheinen wird die Erweiterung entgegen früheren Angaben nicht im August, sondern erst am 7. September.

Welt-Update

Das "World Update 6" wurde am Dienstag im Rahmen der Gamescom ausführlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Während bereits die ganze Welt im Spiel erkundet werden kann, liefern die Entwickler regelmäßig Erweiterungen, die Details zu einzelnen Regionen hinzufügen. Diesmal ist die DACH-Region enthalten, also Deutschland, die Schweiz und Österreich. So dürfen Graz und Wien jetzt in 3D bestaunt werden, was optisch wesentlich beeindruckender wirkt als zuvor. Insgesamt werden es 100 wichtige Orte, etwa Flughäfen, markante Gebäude oder Landstriche sein, die mit mehr Details aufwarten werden.

Neben diesen Neuerungen wird es zusätzlich eine Serie neuer Flugzeuge ins Spiel schaffen, etwa die Junkers JU-52. Im Gegensatz zu den anderen Änderungen werden die Flugzeuge kostenpflichtig im Store zu finden sein. Im November soll dann das eVTOL-Lufttaxi von der deutschen Firma Volocopter den Weg ins Spiel finden. Abgesehen von der interessanten Idee, ein Lufttaxi im Spiel einzuführen, ist es gleichzeitig der erste Hubschrauber im "Flight Simulator".

Ursprünglich hätte das Update Ende August erscheinen sollen, doch gaben die Entwickler im Rahmen der Präsentation bekannt, dass nun der 7. September der Erscheinungstag sein wird.

Wien von oben. Foto: Microsoft

"Halo" im Dezember

Ansonsten war die Microsoft-Präsentation Dienstagabend nicht gerade reich an Überraschungen. Man präsentierte mehr zu "Forza Horizon 5", "Age of Empires 4" und anderen bekannten Titeln. Interessant war, dass "Halo Infinite" nicht erwähnt wurde. Offenbar wird es erst Mittwochabend beim offiziellen Gamescom-Nacht-Livestream seinen Platz finden. Voraussichtlich wird auch das Erscheinungsdatum des Spiels in diesem Rahmen genannt. Gerüchte sprechen vom 8. Dezember. (aam, 25.8.2021)