Der umworbene Stürmer bleibt also in London

London ist schön. Foto: AFP/EGERTON

England-Kapitän Harry Kane bleibt (vorerst) bei Tottenham Hotspur. Das stellte der Stürmer, der seit Monaten vom englischen Fußball-Meister Manchester City umworben wird, am Mittwoch auf Twitter klar. "Ich bleibe diesen Sommer bei Tottenham und werde mich zu 100 Prozent darauf konzentrieren, mit der Mannschaft Erfolg zu haben", schrieb der 28-Jährige, dessen Vertrag in London noch bis zum Sommer 2024 läuft.

Bei Tottenhams 1:0-Auswärtssieg gegen die Wolverhampton Wanderers ist Kane am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison zum Einsatz gekommen. Die mitgereisten Fans feierten ihn dabei mit lauten Gesängen, was den Torschützenkönig der vergangenen Saison nach eigener Aussage beeindruckte. Nach der EM hatte er sich verspätet aus dem Urlaub zurückgemeldet und musste obendrein eine fünftägige Corona-Quarantäne absolvieren. Dass es sich dabei um einen Boykott handelte, wies Kane vehement zurück. (APA, 25.8.2021)