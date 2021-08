19.40 REPORTAGE

Re: Hilfe für Rumäniens Straßenhunde Die Smeura in Rumänien ist das größte private Tierheim der Welt. Rund 5500 Straßenhunde leben dort, alle gerettet aus staatlichen Tierheimen. Dort sollen die Tiere nach 14 Tagen getötet werden, wenn sie niemand abholt. So besagt es das Gesetz.

Bis 20.15, Arte

20.15 KRÖNCHEN RICHTEN

Immer der Nase nach (D 2021, Kerstin Polte) Tanja (Claudia Michelsen) will es wissen: Als Schaufensterdekorateurin heckt sie einen Plan aus, wie sie nach dem Zusammenbruch von eh allem wieder neu und bewusster durchstarten kann. Wenn man so will, die etwas andere Art der Coming-of-Age-Komödie. Bis 21.45, ZDF



Tanja will es wissen: Die Schaufensterdekorateurin heckt einen Plan aus, wie sie noch einmal durchstarten kann: "Immer der Nase nach", 20.15 Uhr, ZDF. Foto: ZDF, Volker Roloff

20.15 ZÜRICH-KRIMI

Borchert und der Tote im See Borchert (Christian Kohlund) freut sich, sein Patenkind Jenny (Lea Freund) wiederzusehen. Doch als er Jenny vom Flughafen abholen will, wird sie gerade verhaftet. Der Grund: Drogen im Gepäck. Hat der Vater ihres Freunds Dorian etwas mit der Sache zu tun? Bis 21.45, ARD

21.00 MAGAZIN

Scobel: Der Kampf ums Wasser Die elementare Ressource Trinkwasser wird zum Luxusgut. Klimawandel, steigender Verbrauch und Verschmutzung gefährden die Wasserreserven. Es gibt Lösungen, aber wenig Handeln. Die wissenschaftlichen Experten bei Gert Scobel: Harald Kunstmann, Claudia Pahl-Wostl und Kersten Reich. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Zurück auf die Insel Die Corona-Pandemie dämpft die Reiselust, weswegen heimische Badedestinationen wieder mehr in den Blickpunkt geraten. Der Schauplatz begibt sich zurück an einen legendären Ort, an dem einstens Elizabeth T. Spira Wiener Originale zuhauf fand. Ob sie immer noch da sind, auf der Donauinsel? Bis 22.00, ORF 2

Foto: ORF

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Ungeimpfte unerwünscht: Wie schlimm wird der Corona-Herbst? Gäste dazu bei Michael Fleischhacker sind Mediziner Andreas Valentin, Psycho-Neuro-Immunologe Christian Schubert, Gastronom Max Stiegl und Carsten Watzl, Immunologe von der TU Dortmund. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Freunderlwirtschaft im Gesundheitssystem. / Geldanlage für Frauen: Private Strategien gegen die Pensionslücke. / Technologie gegen die Klimakrise. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Barbara Stöckl macht Urlaub. Der ORF wiederholt Gespräche mit Universalkünstler André Heller und Mediziner Johannes Huber. Bis 0.05, ORF 2

23.45 DOKUMENTATION

Syrien – Das Erbe des IS Im Schatten der Corona-Krise proben die Jihadisten in Syrien den Aufstand. Christa Hofmann berichtet aus den ehemaligen IS-Gebieten in Nordsyrien. Bis 0.20, 3sat