Taliban-Kämpfer beim Flughafen Kabul. Foto: imago / Bashir Darwish

Es dürfte eine der schwierigeren Regierungserklärungen in der langen Amtszeit von Deutschlands scheidender Bundeskanzlerin Angela Merkel gewesen sein. Was in Afghanistan geschehe, sagte sie am Mittwoch, sei bitter, doch müsse man nun mit dieser Realität zu leben lernen. Vor den Abgeordneten des Bundestags beharrte sie darauf, dass der Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch trotz der Rückkehr der Taliban keineswegs sinnlos gewesen sei.

Einerseits, so die Kanzlerin, habe seither kein größerer Terroranschlag im Westen mehr seinen Ausgang in Afghanistan genommen; zweitens habe man die Lage sehr vieler Menschen durch den 20-jährigen Einsatz erheblich verbessert. Nun gehe es darum, den Menschen vor Ort auch nach dem – von US-Präsident Joe Biden am Dienstag endgültig fixierten – Abzug am 31. August zu helfen. Vor allem den im Land verbleibenden Ortskräften, sagte Merkel. "Wir scheuen nicht davor zurück, dafür auch Gespräche mit den Taliban zu führen."

Erstes Ergebnis der Gespräche am Mittwochabend laut dem deutschen Verhandler Markus Potzel: Die Radikalislamisten sagten zu, Afghanen würden auch nach dem am 31. August geplanten endgültigen Abzug ausländischer Truppen vom Flughafen ausreisen dürfen. So ganz traut man den Worten aber nicht, angesichts der immer zahlreichender werdenden Meldungen über Hinrichtungen und die Schikane von Ausreisewilligen.

Daher bleibt für die deutschen Evakuierungsflüge nicht mehr viel Zeit. Einem Bericht des "Spiegel" zufolge könnte Deutschland seine Flüge schon am Freitag einstellen, weil die deutschen Truppen – Eliteeinheiten der Fallschirmjäger und das Kommando Spezialkräfte (KSK) – 48 Stunden vor Ende der US-Mission das Land verlassen sollen. Zur Stunde sollen sich noch 300 deutsche Staatsangehörige in Kabul aufhalten, einige davon wurden nach Informationen des Blatts von KSK-Soldaten bereits aus der Stadt zum Flughafen eskortiert.

Kaum Chancen für Charter

Insgesamt sind seit dem 14. August nach US-Angaben mehr als 70.700 Menschen ausgeflogen worden, 76 davon waren Menschen mit österreichischem Pass oder Aufenthaltstitel, wie Außenminister Alexander Schallenberg am Dienstag erklärte. Mehrere Dutzend würden aber noch auf die Ausreise warten.

Während das Ende der staatlichen Evakuierungsmissionen näher rückt, versucht auch die Zivilgesellschaft Menschen auszufliegen. Wenig konkret, aber doch optimistisch hatte etwa der deutsche Grünen-EU-Abgeordnete Erik Marquardt am Dienstag einen aus Spendengeldern finanzierten Charterflug nach Kabul angekündigt. Fachleute betrachten solche Pläne mit Skepsis. Denn nachdem der zivile Teil des Flughafens Kabul gesperrt ist, bräuchte ein solches Flugzeug eine Landegenehmigung der US- oder Nato-Truppen, wie ein Sprecher des Luftfahrtmagazins "Austrian Wings" dem STANDARD erklärte. "Einer der größten Knackpunkte wird außerdem die Versicherung des Flugs sein", sagt Luftfahrtexperte Thomas Friesacher. Findet sich keine, würde das Flugzeug seine Zulassung verlieren.

Die neuen Herren in Kabul feilen derweil an ihrem Kabinett. Nachdem am Dienstag bereits die Namen der künftigen Finanz- und Innenminister des Taliban-Regimes kursierten, meldete der Sender Al Jazeera am Mittwoch auch den Namen des Verteidigungsministers: Mullah Abdul Qayyum Zakir, der sechs Jahre lang in US-Haft in Guantánamo saß. (Florian Niederndorfer, Bianca Blei, 25.8.2021)