Foto: AFP/DENNIS

Sebastian Ofner ist in der ersten Runde der Qualifikation für die Tennis-US-Open ausgeschieden. Der 25-jährige Steirer musste sich am Mittwoch (Ortszeit) in New York Jason Jung aus Taiwan mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben. Zehn Asse waren für Ofner am Ende zu wenig.

Jurij Rodionov trifft in der zweiten Quali-Runde am Donnerstag (17.00 Uhr MESZ) auf den Italiener Federico Gaio. Julia Grabher, die sich zum Auftakt gegen ihre Landsfrau Barbara Haas durchgesetzt hatte, bekommt es danach (3. Match nach 17.00 Uhr MESZ) mit der in der Qualifikation topgesetzten Kroatin Ana Konjuh zu tun. (APA, 26.8.2021)