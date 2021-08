Radfahren boomt – und zwar so sehr, dass es in den vergangenen Monaten vielerorts schwierig war, ein neues Rad zu erstehen. Engpässe bei den Lieferungen und generell eine extrem hohe Nachfrage führten dazu, dass Räder in der Corona-Zeit zur Mangelware wurden. Dabei waren 40 Prozent aller verkauften Fahrräder E-Bikes. Und zwar in allen Ausführungen. Ob Mountainbike oder Stadtrad – die elektronische Unterstützung kommt bei vielen gut an. Gründe dafür gibt es laut einer aktuellen Deloitte-Studie einige: So würden die E-Bikes aufgrund technologischer Entwicklungen immer attraktiver. Auch ein gesteigertes Bewusstsein für Nachhaltigkeit spielt eine Rolle – also ohne Auto trotzdem mobil sein zu können. Und auch Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen kein Fahrrad gekauft hätten, legen sich eher ein elektrifiziertes Zweirad zu. Wie ist das bei Ihnen?

Welche Erfahrungen konnten Sie mit Ihrem E-Bike machen?

Aus welchen Gründen haben Sie sich eines zugelegt? Was sind die Vor-, was die Nachteile? Wie häufig nutzen Sie dieses? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 26.8.2021)