Für das neue Marvel-Spiel durften die Entwickler sogar einen eigenen Superhelden erschaffen. Foto: Firaxis

War die Euphorie rund um die Gamescom bis jetzt schaumgebremst, war das Feuerwerk an Neuheiten in der zweistündigen Show "Opening Night Live" mehr als beeindruckend: viele Neuankündigungen, neues Material zu bekannten Spielen und die Gewissheit, dass 2022 ein sehr gutes Spielejahr werden wird.

Wie in den Jahren zuvor führte Gaming-Urgestein Geoff Keighley durch den Abend, präsentierte laufend neue Spiele und lud dazwischen immer wieder zum persönlichen Gespräch mit einigen Entwicklern. Tatsächlich wurden zahlreiche Spiele erstmals der Welt präsentiert, etwa eine Neuauflage von "Saints Row" oder auch das neue Marvel-Game "Midnight Suns" von Firaxis ("X-Com"). Auch unzählige Indie-Games bekamen ausreichend Platz in der Show, und so muss man eingestehen, dass der Abend überraschend ereignisreich ausgefallen ist.

Saints Row Reboot

Am 25. Februar 2022 soll die Neuauflage der Action-Serie, die zuletzt in der Versenkung verschwunden ist, für alle gängigen Konsolen und auch für PC erscheinen. Der Trailer richtet sich mit seinen jungen Protagonisten offenbar an die "Fortnite"-Community. Man darf gespannt sein, ob man mit dem Setting auch die alten Fans zurückerobern kann.

Dokev

Eine neue Marke, aber optisch das vielleicht beeindruckendste Spiel der ganzen Präsentation. Im Trailer sieht man einen jungen Burschen durch eine Welt laufen, fahren und fliegen, die an Detailreichtum kaum zu überbieten ist. So richtig viel weiß man über das Spiel nicht, aber der Trailer macht in jedem Fall Lust auf mehr.

Marvel Midnight Suns

Bei einem neuen Marvel-Spiel erwartet man sich ein Action-Spiel, wie das meist in der Vergangenheit der Fall war. Diesmal übernehmen jedoch die Strategie- und Taktik-Profis Firaxis das Ruder, weshalb mit "Midnight Suns" ein rundenbasiertes Spiel im Stil von "X-Com" auf uns wartet. Die Beziehung zwischen Wolverine, Blade und Iron Man soll dabei genauso eine Rolle spielen wie die mitgebrachten Fähigkeiten. Als Highlight wartet, dass Firaxis für das Spiel einen eigenen Helden erschaffen durfte, natürlich in Kooperation mit Marvel. Erscheinen soll das Spiel im März 2022 für Konsolen und PC.

Halo: Infinite

Wie die Gerüchteküche vor ein paar Tagen bereits vermutete, erscheint "Halo: Infinite" am 8. Dezember für die letzten beiden Xbox-Generationen und PC. Sowohl der Story-Modus als auch der kostenlose Multiplayer-Modus werden ab dann verfügbar sein. Ein nett gemachter Trailer und die Ankündigung einer "Halo"-gebrandeten Xbox Series X durften als Rahmen für das verkündete Erscheinungsdatum dienen. Zum 20. Jubiläum von "Halo" wird zudem ein gebrandeter Elite-Controller für die Xbox Series X/S erscheinen. Beides ist bereits vorbestellbar, aber sicher bereits ausverkauft, wenn diese Zeilen gelesen werden.

Horizon Forbidden West

Sony ist ja eigentlich nicht auf der Gamescom, bei der Opening Night durften sie dennoch ein kurzes Gastspiel geben. Die Entwickler verkündeten die Verschiebung des kommenden Action-Spiels für Playstation 4 und Playstation 5 auf Februar 2022. Als Wiedergutmachung veröffentlichte das Team von Guerilla Games dafür einen Patch für den Vorgänger "Horizon Zero Dawn", den man auf der Playstation 5 jetzt erstmals mit 60 Bildern pro Sekunde spielen kann.

Call of Duty: Vanguard

Ein paar Tage vor der Messe angekündigt, durfte man erstmals eine ganze Spielszene aus dem neuen "Call of Duty" erleben. In der Rolle der russischen Scharfschützin Polina Petrova erlebt man den Angriff der Deutschen auf Stalingrad. Wie immer bombastisch inszeniert, aber spielerisch sehr nah an den Vorgängern. Versprochen wurden von den Entwicklern Schlachten in allen relevanten Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs. Ob das 2021 noch für einen großen Verkaufsschlager sorgen wird, bleibt abzuwarten.

New World

Amazon erinnert mit einem ausführlichen Trailer an ihr Online-Rollenspiel "New World", das am 9. September 2021 in eine Open-Beta wechseln soll. Vom positiven Feedback der Closed-Beta angetrieben, könnte "New World" das erste große Spiel vom US-Konzern werden. Ambitioniert in jedem Fall, schon aufgrund des gewählten Genres, sollte man diesen Titel als PC-Spieler im Auge behalten.

Cult of the Lamb

Als einer der größten Vertreter der Indie-Szene durfte "Cult of the Lamb" Platz in der Show einnehmen. Als Killer-Schaf mit übersinnlichen Fähigkeiten muss man eine Gefolgschaft aufbauen, die den selbstgeschaffenen Kult verehrt und für den Spieler auch wirtschaftlich aktiv wird. Ein sehr eigenwilliger Grafikstil und die absurde Idee, könnten für unterhaltsame Stunden sorgen.

(aam, 26.8.2021)