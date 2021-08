Venedig, Rom und die Obere Adria sind wieder gut besucht. Wer Alternativen für reizvolle Reiseziele in Italien sucht, kann sich an diesen Insider-Tipps orientieren

Im Sommer 2020 konnten Reisende praktisch ganz Italien erstmals seit Jahrzehnten ohne Massentourismus erleben. Im Sommer 2021 verdichten sich die Besucherströme in den üblich verdächtigen Hotspots erneut: Rom, Venedig, Florenz oder die Obere Adria sind schon wieder gut besucht. Kein Grund für Italien-Liebhaber, zu verzagen – es gibt in allen Regionen weniger besuchte Alternativen. Die Mitarbeiter des Online-Reisebüros Urlaubspiraten haben zum Beispiel vor kurzem ihre Insider-Tipps für den ganzen Stiefel verraten:

Foto: Urlaubspiraten / Pexels

Prächtiges und Romantisches in Asolo

Nur ein Stückerl nordwestlich von Venedig liegt das Städtchen Asolo in den Hügeln von Treviso, die bekannt für erstklassigen Weinbau sind. Im klassischen Prosecco-Gebiet werden hier die Qualitätsweine der Region gekeltert. Asolo zieht Reisende mit verwinkelten Gassen, duftenden Gärten und dem herrlichen Bergpanorama an. Nicht verwunderlich, dass bereits Persönlichkeiten wie Ernest Hemingway kamen und den Ort zur Inspiration und Erholung aufsuchten. Bis heute prägen historische Villen und prächtige Landsitze das Stadtbild. Hoch oben thront die Ruine der Burg Rocca, Plätze wie die Piazza Maggiore mit dem eindrucksvollen Renaissancebrunnen, die Via Roberto Browning mit Arkadengang und der Palazzo della Ragione machen Asolo zu einem Ort, der mindestens so romantisch ist wie Venedig. Info: Gemeinde Asolo

Foto: iStockphoto

Kunstvolles Freilichtmuseum in Dozza

Das mittelalterliche Dorf Dozza in der Region Emilia-Romagna ist auf einem Hügel gelegen und bekannt für die zahlreichen kunstvollen Fresken an Hauswänden, auf Straßen und Plätzen. Die bunten Gassen sind wie ein kunstvolles Freilichtmuseum, durch dass man gemütlich flanieren kann. Mehr als hundert Werke von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt entdeckt man beim gemütlichen Schlendern durch das Dorf. Am höchsten Punkt des Ortes thront die imposante Festung Rocca Sforzesca. Bis 1960 residierte hier die Aristokratenfamilie Malvezzi Campeggi. Heute lädt das imposante Bauwerk zur Besichtigung von Wohnräumen mit antiker Einrichtung und von unterirdischen Kerkern ein. Auch einen gut sortierten Weinkeller finden Besucher in der Festung. Ein Muss für jede und jeden, der nach Dozza kommt: die handgemachte Pasta kosten. Info: Emilia-Romagna

Foto: iStockphoto

Spektakulärer Blick auf Sant’Agata dei Goti

In den Hügeln der Provinz Benevento nordöstlich von Neapel finden Reisende das mittelalterliche Dorf Sant’Agata dei Goti, das spektakuläre Ausblicke auf die Umgebung bietet. Mit jahrhundertealter Geschichte und interessanten Traditionen gibt es hier jede Menge zu entdecken. Enge Gassen, historische Denkmäler und Kirchen gibt es sonder Zahl in dem Ort, der auch schon mehrfach als Filmset diente. Einen Spaziergang zur Brücke über den Fluss Martorano sollte man auf jeden Fall einplanen, denn der Blick auf die Altstadt ist von dort beeindruckend. Auch ein Besuch des imposanten Palazzo Ducale, die frühere Residenz der Fürsten und Adelsfamilien, sollten sich Besucher auf keinen Fall entgehen lassen. Und am Abend? Unbedingt in eine der hervorragenden Pizzerien auf den belebten Plätzen von Sant’Agata dei Goti einkehren! Info: Region Kampanien

Foto: Urlaubspiraten / Pixabay

Mystische Stimmung und Mythologie im Sacro Bosco

Rund 100 Kilometer nördlich von Rom ist mit dem Sacro Bosco, dem Heiligen Wald, schon im 16. Jahrhundert eine Art Themenpark für Mythologie entstanden. Auf zwei Quadratkilometern verteilt lassen sich verwitterte Figuren griechischer Götter und andere Protagonisten aus der Mythologie bestaunen. Bis heute ist dieser Park, der im 20. Jahrhundert erweitert wurde, einzigartig und einen Besuch wert. Ganz in der Nähe liegt das bezaubernde Vitorchiano mit Kleinstadtcharme und ein Stück weiter Viterbo (Foto). Die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz ist in malerische Natur eingebettet und birgt viele mittelalterliche Sehenswürdigkeiten. Zahlreiche Paläste und die besterhaltene Altstadt Mittelitaliens warten darauf, entdeckt zu werden. Info: Region Latium

Foto: iStockphoto

Der Verfolgung von "Hexen" auf der Spur in Triora

Triora nahe der französischen Grenze eröffnet Einblicke in düstere Zeiten. Idyllisch in den ligurischen Bergen gelegen, dreht sich hier alles um Zauberei und das Mittelalter. Reisende spazieren dort über grob gepflasterte Gassen, durch dunkle Gänge und entlang steiler Treppen. Der Überlieferung nach litten die Bewohner des Dorfes unter enorm schlechtem Wetter und einer miserablen Ernte. Hierfür machten sie unschuldige Frauen verantwortlich. Es folgten die Verfolgung von "Hexen" und langanhaltende Hexenprozesse. Im Museo Regionale Etnografico e della Stregoneria erfahren Besucher viel über die Geschichte der Region, spezielle Führungen machen die damaligen Schauplätze lebendig. Info: Ligurien

Foto: Urlaubspiraten / Unsplash

Erdgeschichte erleben im Naturpark Valli Cupe

Der Naturpark Valli Cupe ist ein faszinierendes Gebiet in Kalabrien. Der Naturforscher John Bouquet bezeichnete das grüne Fleckchen Erde einmal als "das bestgehütete Geheimnis Europas". Das relativ unberührte Gebiet beeindruckt mit tiefen Schluchten und außergewöhnlicher Flora und Fauna. Mit acht Kilometern Länge gibt es hier den zweitgrößten Canyon Europas. Besucher erleben hier mehr als 60 Millionen Jahre Erdgeschichte und genießen atemberaubende Ausblicke. An heißen Tagen laden rauschende Wasserfälle zu einem erfrischenden Bad im klaren Wasser ein. Verlassene Orte haben jede Menge Mythen und Legenden entstehen lassen, darunter jene über die verlorene Stadt Barbaro. Info: Naturpark Valli Cupe

Foto: Urlaubspiraten / Pixabay

Rafting und Wandern um Laino Borgo

Laino Borgo in der Provinz Cosenza ist ein Ort voller Geschichte, Kultur und Tradition. Reisende treffen hier auf architektonische und kulturelle Schätze wie etwa die Wallfahrtskirche Madonna dello Spasimo. Doch die kleinste Ortschaft Italiens ist auch unter Abenteurern bekannt: Beim Rafting auf dem Fluss Lao erfahren sie Nervenkitzel in Begleitung erfahrener Guides. Wasserfälle und Höhlen an beiden Flussufern machen das Rafting hier zu einem wirklich besonderen Erlebnis. Wer lieber an Land bleibt, findet eine große Auswahl an Spazier- und Wandermöglichkeiten. Nur 30 Fahrminuten entfernt liegt etwa im Pollino-Nationalpark (Foto) die Grotta del Romito, die Höhle des Einsiedlers. Die Kalkfelsen der Höhle zeigen eindrucksvolle Felskunst in Form von Ritzzeichnungen aus der Altsteinzeit. Ein kleines Museum und Führungen informieren darüber. Info: Region Kalabrien (red, 30.8.2021)