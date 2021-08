Bei der Nachbesetzung des Alleinvorstands hat es die Öbag plötzlich eilig. Die Nachfolgerin von Thomas Schmid soll am Freitag in einer vorgezogenen Aufsichtsratssitzung erfolgen

Wien – Läuft alles wie geplant, dann dürfte die Vorstandsbestellung in der staatlichen Beteiligungsholding Öbag eine ziemliche Überraschung werden. Zum Alleinvorstand gekürt werden soll nämlich Edith Hlawati, Rechtsanwältin und seit Jahrzehnten Rechtsberaterin von ÖIAG, Öbib und Öbag sowie Aufsichtsratsmitglied in diversen (teil-)staatlichen Unternehmen wie der Österreichischen Post AG, die unter dem Dach der Verstaatlichtenholding und ihrer Vorgängergesellschaften (Öiag und Öbib) vereint sind. Die 64-jährige hat sich unter dem Radar der Öffentlichkeit für den Posten beworben und soll Favoritin von Öbag-Aufsichtsratspräsident Helmut Kern sein.

Nur eine Kandidatin

Dem Vernehmen nach wird das Nominierungskomitee, das quasi die Vorauswahl trifft und dem neben Kern der A1-Konzernbetriebsratschef Werner Luksch angehört, dem restlichen Aufsichtsrat überhaupt nur eine Person vorschlagen – und das soll eben Hlawati sein. Shortlist mit den besten Bewerbern dürfte es keine geben und die übrigen Bewerber für den Spitzenposten in der Staatsholding sollen nicht einmal in Hearings eingeladen werden, wie es heißt. Seitens der Öbag und der Involvierten war am Donnerstag keine Stellungnahme zu erhalten.

Bisher hatte Siemens-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Hesoun als Bewerber mit den besten Karten für die Nachfolge von Thomas Schmid gegolten; Letzterer ist ja im Juni zurückgetreten, als neue Chatnachrichten aus seinem Mobiltelefon öffentlich bekannt geworden waren. Die Öbag hat daraufhin den Posten ausgeschrieben – wieder wird ein Alleinvorstand bestellt. (Renate Graber, Luise Ungerboeck, 26.8.2021)