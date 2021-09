Linz ist rassistisch und für Senioren, heißt es in einem viralen Imagevideo. Wie ist es dort wirklich, wo Sie herkommen?

Wie würden Sie Wels beschreiben? Oder St. Pölten? Oder Hermagor?

Foto: www.corn.at Heribert CORN/derstandard

Wels hat zwar eine schöne Altstadt, wird aber von den Hiesigen und ihrem schiachen Dialekt zerstört, Deutschlandsberg ist ein von Einkaufszentren zu Tode zersiedelter Ort, der gerne etwas vom Glanz der südsteirischen Weinstraße hätte, und Amstetten – na ja, eh schon wissen.

Altmodisch, schön, rassistisch



Geht es um den eigenen Heimatort, ist man selten ehrlich darüber, wie es wirklich ist, dort aufzuwachsen oder zu leben. "Geht ja eh" oder "So schlimm ist es dort eigentlich nicht" sind Stehsätze, wenn man seine Herkunft schönreden will. Die Stadt Linz hat im Sommer den Spieß umgedreht und in einem Imagevideo sich selbst ehrlich und mit teils harten Worten präsentiert. "Linz ist eine Stadt für Senioren", heißt es da zum Beispiel. Die Stadt sei "altmodisch" und ein "bissi rassistisch".

Visit Linz

Im Netz sorgte das für viel Diskussion. Manche sahen das "ehrliche" Video nicht gerade als Werbung, welcher Ort will schon mit Rassismus und Antiquiertheit in Verbindung gebracht werden? Andere wiederum feierten die Ehrlichkeit, denn zu einem Ort gehören alle negativen, hässlichen, aber auch schönen Facetten und Eigenheiten. Welche hat Ihr Heimatort, und wie würden Sie ihn – in ehrlichen Worten – beschreiben? (rec, 3.9.2021)