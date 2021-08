Die tschechisch-österreichische Schauspielerin Zdenka Hartmann-Procházková, bekannt als "Oma Putz", ist 95-jährig gestorben. Foto: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Wien – Die tschechisch-österreichische Schauspielerin Zdenka Hartmann-Procházková ist 95-jährig verstorben, wie am Donnerstag mehrere Medien berichteten. In Österreich bekannt war die in Film und Theater aktive Schauspielerin durch ihre Rolle als "Oma Putz" in den Werbespots des Möbelhauses XXX Lutz, in denen sie seit 2010 mitwirkte.

Hartmann-Procházková verabschiedete sich erst im Dezember 2020 im Alter von 94 Jahren mit einem eigenen Werbespot in die Pension – der STANDARD berichtete. Auch mit über 90 tanzte sie "leichtfüßig, text- und zielsicher durch die zahlreichen Inszenierungen", hieß es in einer Aussendung anlässlich der Verabschiedung.

Der Abschieds-Spot mit Zdenka Hartmann-Procházková als "Oma Putz". XXXLutz Österreich

Hartmann-Procházková war auf Bühnen in Prag, aber auch am Wiener Burgtheater aufgetreten. 1978 hatte sie in der tschechoslowakischen Serie "Das Krankenhaus am Rande der Stadt" mitgewirkt. Als "Oma Putz" löste sie Trude Fukar ab. Derzeit wird die Rolle in den Werbespots von Viktoria Brams verkörpert. (red, 26.8.2021)