Hat Ashley Graham ihre Freude an "Resident Evil 4" zerstört?

Screenshot: Youtube

Hauptcharaktere, Nebenfiguren und andere NPCs hauchen der Welt der Videogames nicht nur Leben ein, sie sind auch zentral für die Story oder das Gameplay. Man trifft auf die unterschiedlichsten Personen in Quests, in denen man sie zum Beispiel aus brenzligen Situationen befreien oder für sie Gegenstände sammeln muss, oder sie sind handlungstreibende Figuren, die einen mit zentralen Aufgaben betrauen oder den Spieler den kompletten Spielverlauf über als Sidekick begleiten.

Nintendo hat die Trope des Nebencharakters als Helferlein besonders in der Zelda-Serie verinnerlicht. Link wird in vielen Teilen der Reihe eine Person an die Seite gestellt, die ihm bei seinem Abenteuer mehr oder weniger hilfreich unterstützt. Bestes Beispiel ist die Fee Navi, die einen in Ocarina of Time unterstützt und besonders mit ihrem Klingeln und "Hey, listen!"-Rufen auffällt – und nervt. Die inflationären Ausrufe des kleinen Pixelklumpens sind schrill, laut und nervtötend – aber mittlerweile auch Kult, gilt Navi bei Fans und Kritikern doch fast schon als Inbegriff eines nervigen Videospielcharakters.

Kegeln gehen und vor Zombies schützen



Ashley Graham aus Resident Evil 4 dagegen – auch wenn sie der Hauptfigur Leon Kennedy bei Rätseln zur Seite steht – muss konstant vor Zombies und Feinden beschützt oder gerettet werden. Im Spielverlauf selbst ist sie ziemlich hilflos, als Spieler muss man Ashley immer wieder beauftragen, sich vor Zombies zu verstecken oder an einer Stelle zu warten, während sie selbst nur um Hilfe schreien kann. Bis heute ist der Teil bei Fans als ein Game verschrien, das durch ihre Figur ruiniert wurde.

In GTA IV nervt vor allem Roman Bellic den Spieler mit seinen häufigen Anrufen. Dabei geht es nicht um Missionen oder Game-relevante Ereignisse. Nein, Bellic ruft immer wieder an, weil er Darts spielen oder Bowlen gehen möchte. Ein User auf Youtube beschreibt die Situation, die man immer und immer wieder durchleben muss, treffend so: "You’re in the middle of nowhere, in the middle of the night, the last person in the entire world, when all of a sudden, you get a phone call. You answer the call and hear something you never thought you'd hear again: 'Cousin, it's been a while, how bout we go bowling?'"

Welcher Charakter hat für Sie das Spielerlebnis ruiniert?

Haben Sie wegen einer Figur ein Game beendet? Welcher Charakter hat – trotz Nervfaktors – die Antipathie der Gamer nicht verdient? (rec, 30.9.2021)