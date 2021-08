Durch den erzwungenen Plattformwechsel zu Youtube lukriert er eigenen Aussagen zufolge nur noch ein Viertel seiner bisherigen Einnahmen. Foto: Dr. Disrespect/Twitter

Der Twitch-Kanal des Streamers Dr. Disrespect hatte vier Millionen Follower, als er im Juni letzten Jahres plötzlich gesperrt wurde. Nun will er offenbar rechtlich dagegen vorgehen und klagt die Plattform, berichtet "IGN".

Seine Pläne kündigte er am Dienstag in einem Youtube-Video an, laut "Dot Esports" klagt er das Unternehmen wegen der Gründe für seine Sperre, die nie offen kommuniziert wurden. "Ich kann nicht darüber reden, aber viele Leute fragen mich, ob ich die Gründe weiß. Ja, ich weiß jetzt, warum", sagt Dr. Disrespect – der mit echtem Namen Guy Beahm heißt – in einem Video: "Ich kenne den Grund schon seit Monaten, und ich sage es einfach mal so, Champs: Es gibt einen Grund, warum wir sie verklagen werden."

Geringeres Einkommen

Durch den erzwungenen Plattformwechsel zu Youtube lukriere er nur noch ein Viertel seiner bisherigen Einnahmen. "Die Twitch-Sperre hat uns nicht nur in finanzieller Hinsicht beeinträchtigt, sondern auch unser Networking", sagt er. "Bei all den Beziehungen, die wir in den letzten fünf Jahren zu Activision und EA, all den großen Sponsoren und Partnerschaften aufgebaut haben, müssen sie sich fragen: 'Warum wurdet ihr gesperrt?'" (red, 27.8.2021)