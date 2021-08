Liebe Leserin, lieber Leser,

bei E-Autos wird noch immer sehr häufig über die meist geringe Reichweite gesprochen. Dank einer Lithium-Metall-Batterie, an der gerade in Karlsruhe geforscht wird, könnte sich in diesem Bereich jedoch sehr bald etwas zum Positiven wenden.

10 Jahre ist Tim Cook im Amt und kann auf die wirtschaftlich erfolgreichste Zeit bei Apple zurückblicken. Ebenfalls erfolgreich war die Opening Night der Spiele-Messe Gamescom, bei der über 40 Neuheiten angekündigt wurden. Ein Artikel widmet sich den Highlights dieser Veranstaltung.

Ein großes Thema heute ist auch Cybersecurity, nachdem Google und Microsoft demnächst in diesem Bereich 30 Milliarden Dollar investieren wollen. Dass Internetkriminalität zunimmt, zeigen beispielhaft zwei Geschichten. Einmal hat ein Kalifornier 600.000 Nacktbilder von Opfern gestohlen und eine Linzerin wurde um einen sechsstelligen Eurobetrag betrogen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Neuer Akku könnte E-Autos massiv vergrößerte Reichweite bringen

Bilanz nach zehn Jahren: Warum Tim Cook erfolgreicher als Steve Jobs ist

Google und Microsoft wollen 30 Milliarden Dollar in Cybersicherheit investieren

Mann erschlich sich tausende iCloud-Accounts, um 600.000 Nacktbilder zu stehlen

Linzerin von Internetbetrügern um sechsstelligen Eurobetrag gebracht

Gamescom Opening Night Live: Zahlreiche Weltpremieren und viele neue Trailer

Samsung hat einen Killswitch für seine Fernseher und setzt diesen auch ein