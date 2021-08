Was wächst in Ihrem Indoorgarten? Foto: getttyimages/istockfoto/FollowTheFlow

Ein Garten ist – speziell in der Stadt – purer Luxus. Heißbegehrt sind auch Balkone, Terrassen, Freiflächen jeder Art, egal wie klein. Hauptsache, man hat einen Platz an der Sonne für sich und seine Pflanzen. Doch die meisten Stadtmenschen leben nun einmal in balkonlosen Wohnungen und müssen sich ihren Dschungel indoor anlegen. Es gibt schließlich auch dafür genug Optionen im Pflanzenreich. Das aus dem Kern gezogene Avocado-Bäumchen wird gern stolz präsentiert, der Gummibaum überlebte nun bereits den dritten Umzug und reicht bis an die Decke, und auch der Weihnachtsstern freut sich – allen Unkenrufen zum Trotz – bereits auf sein zweites Fest.

Natürlich machen auch indoor Schicksalsschläge vor Pflanzen keinen Halt. Zwar sind sie hier zumindest vor gefräßigen Schnecken geschützt, doch Thripse oder Blattläuse machen ihnen auch in der Wohnung das Leben schwer. Dazu kommt, dass ihr Überleben zu 100 Prozent davon abhängt, dass man regelmäßig daran denkt, sie ausreichend zu gießen – was ihre Existenz oft genug in Gefahr bringt.

Was grünt und blüht in Ihrer Wohnung?

Was gedeiht gut, was stirbt Ihnen regelmäßig unter der Hand weg? Für welche Pflanzen und gegen welche Schädlinge suchen Sie dringend nach Rat und hilfreichen Tipps? Lassen Sie sich von der STANDARD-Community helfen! (aan, 27.8.2021)