DJ Nafaka vom Kollektiv Unlock Me. Foto: Annemarie Hofer

FREITAG, 27.8.2021

"Uncompromising old-school sound" der DJs Olorr, Specific Objects und Pech+Schwefel brettert über eine Soundanlage im The Loft. Auf dem oberen Floor gibt es von drei weiblichen DJs auf die Ohren: Misonica, Tezibel und Caniche. Die liefern beständigen Techno und Elektro bei der Liveübertragung von VLAN.live, der Clubshow des Wiener Community-Radios VLAN. Happy Sound aka House kommt von der Super Motel 168 Crew und dem Salzburger Produzent Demuja in die Pratersauna. In der p.m.k. in Innsbruck wird’s hart: Year 10+1 Party des IT-Syndikat mit Tekno music.

SAMSTAG 28.8.2021

Zuerst das Traurige: Das Konfus Open Air in der Tortuga Beach Bar in Linz wurde abgesagt. Leider war es schon der verschobene Termin vom April. Zum Guten: In Graz gibt es ein Modeselektor-Konzert in der Schloßbergbühne Kasematten. Das famose Berliner Duo hat seinen unverwechselbaren Elektro-Sound, den man gehört haben muss. Graz, hör dir das an! In Wien spaziert der 23. Gürtel Nightwalk entlang der Stadtbahnbögen Wiens. Seit 1998 poppt er auf und bietet ein Kultur- und Musikprogramm für alle Nachteulen ab 18 Uhr bei freiem Eintritt auf vier Open-Air-Bühnen draußen und drinnen. Also Party pur auch in den Clubs wie dem Chelsea, im Club Fania Live mit Tropical Beats aus Barcelona, 90s Rave und Techno von DJ Legenden Kim Leclerc & Tina303 im Rhiz, im Kramladen gibt’s The Circle Crew mit 90s Trash-Pop, Indie-Rock, Hip-Hop, oder verschnörkelten Tech-House von den Heimlich-Kollektiv-Mädels Mareia und Terrible im The Loft. Rave=Demo, Demo=Rave? Nicht jede(r). Doch der bessere Rave ist eindeutig eine sinnvolle Demonstration. "Ein Beweis, dass wir durch Rücksicht auf unsere Umgebung und unsere Mitmenschen eine Möglichkeit bieten können, nichtkommerziellen Kulturschaffenden eine Bühne im öffentlichen Raum zu bieten." Dafür steht das Kollektiv Unlock Me, die damit einen magischen UpcycleWunderwandel mit Downtempo und Disco auf die Donauinsel bringen (wollen). Wetterbedingt könnte das Ganze ins Wasser fallen oder indoor verschoben werden. Die Bootspartys sind zwar überdacht, hoffen wohl aber auch auf ein spätsommerliches Wetterwunder. Bussibaba. (Nadine Cobbina, 26.8.2021)