Eine Freundin (Anne Schäfer) hilft dem Paketzusteller und Hobbyfußballtrainer Volker (Bjarne Mädel) in "Geliefert" wieder Halt zu finden, Arte, 20.15 Uhr Foto: BR / TV60Film / Juergen Olczyk

19.40 REPORTAGE

Re: Die Lebensmittel-Retter – Ins Regal statt in die Tonne Kommerzielle Anbieter wie Sirplus aus Berlin oder der schwedische Onlinehändler Matsmart treten neuerdings als selbsternannte Lebensmittelretter auf, verfolgen aber wirtschaftliche Ziele. Droht ein Verteilungskampf? Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION-DRAMA

Ad Astra: Zu den Sternen (USA 2019, James Gray) Der introvertierte Astronaut Roy (Brad Pitt) soll im geheimen Auftrag von Spacecom seinen bei der Forschung nach außerirdischem Leben verschollenen Vater (Tommy Lee Jones) suchen. Von James Gray gekonnt im Spannungsfeld aktionsreicher und meditativer Momente inszeniert. Bis 22.35, Puls 4

20.15 DRAMA

Geliefert (D 2020, Jan Fehse) Als alleinerziehender Vater und Paketzusteller hat Volker (Bjarne Mädel) alle Hände voll zu tun, um sich und seinen 16-jährigen Sohn über Wasser zu halten. Als sich eine illegale Möglichkeit bietet, schnell zu Geld zu kommen, droht er vollends den Halt zu verlieren. Ein Film über Verluste, die moderne Arbeitswelt und den Wert von Integrität. Bis 21.45, Arte

20.15 MAGAZIN

Stirb langsam 4.0 Live Free or Die Hard, USA 2007, Len Wiseman) Im vierten Teil bekommt es der selbstironische Cop John McClane (Bruce Willis) mit Cyberkriminellen zu tun. Bis 22.50, RTL 2

21.45 DOKUMENTATION

Classic Albums: Tears for Fears’ "Songs from the Big Chair" Mit den Single-Auskopplungen Shout und Everybody Wants to Rule the World wurde das Album Songs from the Big Chair der britischen New-Wave-Band Tears for Fears 1985 zum internationalen Erfolg. Die beiden Band-Gründer Curt Smith und Roland Orzabal erinnern sich zurück an die Entstehung. Bis 22.45, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Heliopolis – Die Sonnenstadt der Pharaonen Unter dem heutigen Kairo verbirgt sich ein uraltes Heiligtum: Heliopolis, ein riesiger Sonnentempel, der rund 3000 Jahre bestimmend in der wechselhaften Geschichte Ägyptens war. Die Doku wirft einen letzten Blick auf die altägyptische heilige Stadt, bevor die Überreste unter einem neuen Stadtteil verschwinden werden. Bis 23.20, ORF 2

23.40 ITALOWESTERN

Für ein paar Dollar mehr(Per qualche dollaro in più, I/D/E 1965, Sergio Leone) Die beiden Kopfgeldjäger Monco (Clint Eastwood) und Colonel Mortimer (Lee Van Cleef), eigentlich Konkurrenten, verbünden sich gegen die Bande von El Indio (Gian Maria Volonté). Der zweite Teil von Sergio Leones Dollar- Trilogie, voller Selbstironie und Lakonie. Bis 1.50, ORF 1

23.15 MUSIK

Jeanne Added – Both Sides Eine minimalistische Soloperformance der französischen Sängerin im Dezember 2020 in der Cité du Cinéma, Saint-Denis. Bis 0.20, Arte