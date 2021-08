Lostag. Foto: AFP/HAROLD CUNNINGHAM

Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg steht zum dritten Mal in Serie in der Gruppenphase der Champions League. Die Auslosung dazu findet am Donnerstagabend (18.00 Uhr/live Sky und DAZN) in Istanbul statt. Die 32 Teams sind in vier Töpfe zu je acht Teams eingeteilt. Salzburg ist in Topf drei gesetzt, Topf eins und zwei sind hochkarätig besetzt. Aus jedem Topf wird je ein Team einer der acht Gruppen zugeteilt.

Vor der Auslosung hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) noch das medizinische Team ausgezeichnet, das dem dänischen Nationalspieler Christian Eriksen nach seinem Herzstillstand bei der EM das Leben gerettet hatte.

Im Anschluss (ca. ab 18:30 Uhr) informiert DER STANDARD in diesem Live-Bericht über die Auslosung. Wenn Sie die Seite aktualisieren, erfahren Sie den aktuellen Stand der Auslosung.

Topf 1

Manchester City

Atletico Madrid

Inter Mailand

OSC Lille

Bayern München

Sporting Lissabon

FC Chelsea (Champions-League-Sieger)

FC Villarreal (Europa-League-Sieger)

Topf 2

Real Madrid

FC Barcelona

Juventus Turin

Manchester United

Paris St. Germain

FC Liverpool

FC Sevilla

Borussia Dortmund



Topf 3

RB Leipzig

FC Porto

Ajax Amsterdam

Benfica Lissabon

Atalanta Bergamo

Zenit St. Petersburg

Schachtjor Donezk

RB Salzburg



Topf 4

FC Brügge

Young Boys Bern

AC Mailand

Malmö FF

Besiktas Istanbul

VfL Wolfsburg

Dynamo Kiew

Sheriff Tiraspol

Die Gruppenphase beginnt am 14. bzw. 15. September.