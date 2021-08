Aus dem Bereich der Medizin kommt der zweite Platz: Hier ist ein molekularbiologisch veränderter menschlicher Mikrotumor zu sehen, der Metastasen bildet – ein Prozess, der an Krebs erkrankte Menschen betrifft, den aber sicher ein kleineres Publikum in Videoform gesehen hat. In roter Farbe sind in diesem Zeitraffervideo Blutgefäße zu erkennen, die den wachsenden Tumor (blaue Zellen) versorgen – mit fluoreszierenden Mitteln eingefärbt. Zehn Tage lang wurde alle 15 Minuten ein Bild in zehnfacher Vergrößerung aufgenommen. Zu verdanken ist die Arbeit Stephanie Hachey und Christopher Hughes, die an der Universität von Kalifornien in Irvine in einem molekularbiologischen Labor forschen.