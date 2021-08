Nielsen bejubelt seinen Etappensieg. Foto: imago images/Agencia EFE/Manuel Bruque

Cordoba – Der Däne Magnus Cort Nielsen hat bei der 76. Spanien-Rundfahrt seinen zweiten Etappensieg geholt. Der 28-Jährige gewann am Donnerstag die zwölfte Etappe über 175 km von Jaen nach Cordoba im Massensprint vor dem Italiener Andrea Bagioli und dem Australier Michael Matthews.

Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) sprintete auf Rang sechs und ist in der Gesamtwertung weiter Zehnter. Sein junger oberösterreichischer Landsmann Tobias Bayer (Alpecin) kam zu Sturz und musste mit einer Schulterverletzung aufgeben.

Gesamtwertung unverändert

In der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Der Norweger Odd Christian Eiking liegt weiter 58 Sekunden vor dem Franzosen Guillaume Martin und 1:56 Minuten vor Topfavorit Primoz Roglic. Der slowenische Titelverteidiger Roglic hat einen erneuten Sturz bei der Vuelta ohne Zeitverlust überstanden. Er geriet vor dem Ziel wie schon zwei Tage zuvor in einer Abfahrt zu Fall, konnte anschließend aber wieder an das Feld heranfahren.

Die Rundfahrt wird am Freitag mit der 13. Etappe über 203,7 km von Belmez nach Villanueva de la Serena fortgesetzt. Auch dann könnte es wieder eine Sprintankunft geben. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.

Deutschland-Tour: Haller auf Stockerl

Der Kärntner Marco Haller ist indes auf der ersten Etappe der Deutschland-Radrundfahrt auf Rang drei gesprintet. Der Profi des Teams Bahrain kam nach 191,4 Kilometern von Stralsund nach Schwerin hinter den Deutschen Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) und Phil Bauhaus (Bahrain) ins Ziel.

Am Freitag wird die Deutschland-Tour mit der zweiten Etappe über 186,6 km von Sangerhausen nach Ilmenau fortgesetzt. Die viertägige Rundfahrt endet am Sonntag nach 720,5 km in Nürnberg. (APA, dpa, sid, 26.8.2021)

Ergebnisse der 12. Etappe Jaen – Cordoba (175 km):

1. Magnus Cort Nielsen (DEN) EF Education-Nippo 3:44:21 Std.

2. Andrea Bagioli (ITA) Deceuninck-Quick-Step

3. Michael Matthews (AUS) BikeExchange

4. Matteo Trentin (ITA) UAE Team Emirates

5. Andreas Lorentz Kron (DEN) Lotto-Soudal

6. Felix Großschartner (AUT) Bora-Hansgrohe, alle gleiche Zeit.

Weiter: 106. Patrick Gamper (AUT) Bora +14:33. Nicht im Ziel: Tobias Bayer (AUT) Alpecin

Gesamtwertung:

1. Odd Christian Eiking (NOR) Intermarche 45:33:18 Std.

2. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +0:58 Min.

3. Primoz Roglic (SLO) Jumbo +1:56

4. Enric Mas (ESP) Movistar +2:31

5. Miguel Angel Lopez (COL) Movistar +3:28

6. Jack Haig (AUS) Bahrain +3:55.

Weiter: 10. Großschartner +5:38 – 71. Bayer +1:13:41 – 120. Gamper +1:54:26