Die Virologin Dorothee von Laer und die Politikwissenschafterin Barbara Prainsack diskutieren mit dem FPÖ-Politiker Manfred Haimbuchner und anderen Experten über die richtige Impfstrategie und Freiheit in der Pandemie

Es sind nicht nur die Infektionszahlen, die derzeit stark ansteigen. Auch die Diskussion über den Umgang mit jenen Menschen, die sich impfen lassen könnten, es aber nicht wollen, nimmt an Fahrt auf. Die türkis-grüne Regierung denkt bereits laut darüber nach, bestimmte Veranstaltungen ab dem Herbst nur noch für Geimpfte zu erlauben. Die Rufe nach einer Impfpflicht in bestimmten Berufsgruppen, insbesondere bei Pädagogen und beim Gesundheitspersonal, werden lauter.

Aber ist das der richtige Weg? Müssen wir die Impfquote von aktuell etwa 60 Prozent der Gesamtbevölkerung überhaupt noch anheben, welches Ziel verfolgen wir? Haben Kritiker recht, die von einer Impfpflicht über die Hintertür sprechen, und wie viel Druck auf Ungeimpfte soll es also geben?

Darüber wollen wir bei "STANDARD mitreden" in einer hochkarätigen Runde diskutieren. Mit dabei sind die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer und die Politikwissenschafterin Barbara Prainsack, die auch in der Bioethikkommission sitzt. Zu Gast ist der stellvertretende oberösterreichische Landeshauptmann und FPÖ-Politiker Manfred Haimbuchner, der im März selbst schwer an Corona erkrankt war. Mit dabei sind auch der Public-Health-Experte Martin Sprenger und der Simulationsforscher Nikolaus Popper.

Diskutieren Sie mit!

Wie immer wollen wir mit Ihnen diskutieren: Schreiben Sie uns Ihre Fragen oder posten Sie, wie Sie zu 1G und der Debatte über eine Impfpflicht durch die Hintertür stehen. Die spannendsten Beiträge wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es den Talk am Sonntag, Moderation: András Szigetvari. (red, 26.8.2021)