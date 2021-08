Mindestens 72 Zivilisten und 28 Taliban-Mitglieder befinden sich zudem unter den Toten. Der IS bekennt sich zu dem Anschlag, die USA halten am Abzug bis 31. August fest

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Flagge beim Weißen Haus wehte auf Halbmast. Foto: AP / Walsh Befindet sich in der vorerst schwierigsten Phase seiner Präsidentschaft: US-Präsident Joe Biden. Foto: EPA / Stefani Reynolds / POOL

Washington/Kabul – Nach dem verheerenden Anschlag in der Nähe des Flughafens von Kabul hat US-Präsident Joe Biden den dafür verantwortlichen Terroristen mit Vergeltung gedroht. "Wir werden euch jagen und euch dafür bezahlen lassen", sagte Biden am Donnerstag. Er kündigte Einsätze des US-Militärs gegen die für den Anschlag verantwortliche Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) an – und die Fortsetzung der Evakuierungen aus Afghanistan.

13 US-Soldaten getötet

Die Terroristen könnten die USA nicht dazu bringen, ihre "Mission" zu stoppen, betonte Biden mit Blick auf die verbliebenen Amerikaner im Land. "Wir werden sie finden, und wir werden sie da rausholen."

Bei dem Anschlag waren neben 13 US-Soldaten auch viele Afghanen getötet worden. Unbestätigte Medienberichte und Videos vom Tatort deuten auf dutzende einheimische Todesopfer hin, hinzu kommen zahllose Verletzte. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, es seien auch 18 US-Soldaten verwundet worden. Diese würden in speziell ausgerüsteten Flugzeugen ausgeflogen, hieß es.

In den USA sorgt der rasche Abzug für immer lautere Kritik an Biden. Republikanische Kongressabgeordnete forderten in einer Sondersitzung vereinzelt den Rücktritt des Präsidenten. Jedenfalls müsse das für 31. August geplante Einsatzende verschoben werden, um sich wirkungsvoll gegen die Urheber des Terroranschlags wehren zu können.

Mindestens 72 tote Zivilisten und 28 tote Taliban

Von den Taliban hieß es, dass mindestens 72 Zivilisten und 28 Taliban-Mitglieder bei dem Anschlag ums Leben gekommen sein. Damit steigt die Zahl der Toten auf deutlich über 100. "Wir haben mehr Leute verloren als die Amerikaner", sagte ein Taliban-Sprecher.

Für die US-Streitkräfte waren es die ersten gewaltsam getöteten Soldaten seit Februar vergangenen Jahres – und die schwersten Verluste dort seit einem Jahrzehnt. Biden ordnete an, die US-Flaggen über dem Weißen Haus und an allen öffentlichen Gebäuden bis Montagabend auf halbmast zu setzen, um der Opfer zu gedenken.

Die Sicherheitslage vor dem Kabuler Flughafen bleibt angespannt. Foto: AP / Wali Sabawoon

Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich. Biden erklärte, die USA hätten Informationen darüber, wo sich die Drahtzieher der Anschläge aufhalten – und würden auch ohne große Militäreinsätze Möglichkeiten finden, diese zur Rechenschaft zu ziehen, "wo auch immer sie sind". Seine eindringlichen Worte an die Terroristen: "Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen."

Mindestens zwei Selbstmordattentäter

Nach US-Angaben hatten sich mindestens zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Eine der Explosionen ereignete sich an einem Tor zum Flughafengelände, an dem US-Soldaten im Einsatz waren. Mehrere IS-Kämpfer hätten anschließend das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet, sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt. Mit weiteren Anschlägen müsse gerechnet werden. "Wir tun alles, was wir können, um auf diese Angriffe vorbereitet zu sein", sagte er. Es handle sich um eine "extrem aktive Bedrohungssituation".

Die Evakuierungsmission in Kabul wurde dennoch weitergeführt. Die US-Luftwaffe und Flugzeuge Verbündeter hätten am Donnerstag ab dem Vormittag bis kurz vor Mitternacht rund 7.500 Menschen evakuiert. Damit sei die Zahl der seit Mitte August ausgeflogenen Afghanen und westlicher Staatsbürger auf 100.100 gestiegen, erklärte ein US-Vertreter. Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf westliche Diplomaten berichtet, sollen die Evakuierungsflüge wegen der prekären Sicherheitslage nun noch schneller durchgeführt werden

Deutschland flog alle Einsatzkräfte aus

Die deutsche Luftwaffe flog am Donnerstag alle Bundeswehrsoldaten, Diplomaten und verbliebenen Polizisten aus Afghanistan aus, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte. Nach ihren Angaben wurden 5.347 Menschen aus mindestens 45 Ländern evakuiert, darunter rund 500 Deutsche und mehr als 4.000 Afghanen.

Der Evakuierungseinsatz der gut 5.000 US-Soldaten in Kabul soll trotz der jüngsten Ereignisse wie geplant am Dienstag kommender Woche enden, wie Biden betonte. Damit können auch die Verbündeten ihre Staatsbürger und frühere örtliche Mitarbeiter nicht mehr evakuieren. Deutschland und die USA setzen allerdings darauf, dass die Taliban auch nach dem 31. August kooperieren werden, um Ausreisen zu ermöglichen. Im Gegenzug dürften sie auf gewisse Hilfen der internationalen Gemeinschaft hoffen, so die Logik. Biden erklärte: "Sie sind keine guten Kerle, die Taliban. Das meine ich überhaupt nicht. Aber sie haben ein klares Interesse."

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erklärte anlässlich des Endes des deutschen Evakuierungseinsatzes: "Wir sind mit Hochdruck und Nachdruck dabei, eben Bedingungen auszuhandeln mit den Taliban darüber, wie weitere Ausreisen auch möglich sein werden."

Sicherheitslage spitzte sich deutlich zu

Die Taliban kontrollieren Kabul und damit auch das Gebiet um den Flughafen. Die Sicherheitslage hat sich dort zuletzt noch einmal deutlich zugespitzt. Die deutsche Bundeswehr hatte bereits am Dienstag berichtet, dass zunehmend potenzielle Selbstmordattentäter des IS in Kabul unterwegs seien. Ähnlich hatte sich Biden geäußert. Die Terrormiliz sei auch ein "erklärter Feind" der Taliban, hatte er Anfang der Woche erklärt. Biden begründete unter anderem mit dieser Terrorgefahr auch sein Festhalten am Abzug der US-Truppen.

Tausende Menschen versuchen weiterhin vor der Gewalt ins Ausland zu fliehen. Seit mehr als einer Woche versammeln sie sich rund um verschiedene Eingänge des Kabuler Flughafens, um auf einen Evakuierungsflug zu kommen. Dabei herrschten rund um den Flughafen dramatische Zustände.

Unterdessen brechen immer mehr Afghanen auf dem Landweg in Richtung Pakistan auf. Täglich überquerten mindestens 10.000 Afghanen die Grenze bei Spin Boldak / Chaman, sagte ein Grenzbeamter. Zuvor seien es an normalen Tagen etwa 4.000 gewesen. Die meisten seien auf dem Weg zu Verwandten in Städten und Regionen unweit der Grenze.

Die Taliban hatten Mitte August die Macht in Afghanistan an sich gerissen. Die meisten Einheiten der afghanischen Sicherheitskräfte ergaben sich kampflos, Präsident Ashraf Ghani floh außer Landes. (balm, 27.8.2021)