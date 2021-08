Kylian Mbappe will seinen 2022 bei Paris Saint-Germain auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Foto: imago/Gribaudi/ImagePhoto

Paris – Paris Saint-Germain hat laut Medienberichten das verbesserte Angebot von Real Madrid für Kylian Mbappe akzeptiert. Nach Angaben der französischen Zeitung "L'Equipe" sei PSG nun bereit, über den Transfer des Stürmers zu verhandeln. Der Wechsel des französischen Weltmeisters soll deshalb unmittelbar bevorstehen.

Der britische Sender Sky Sports und auch andere Medien hatten am Donnerstag ohne Nennung von Quellen berichtet, dass Real sein Angebot auf 170 Millionen Euro erhöht haben soll. Es gibt allerdings auch Spekulationen, dass 180 Millionen Euro inklusive Boni geboten worden seien. Ein erstes Offert der Madrilenen in Höhe von 160 Millionen Euro hatte PSG am Mittwoch zurückgewiesen. Eine Stellungnahme von Real oder von Paris zu den Berichten lag zunächst nicht vor.

Vertrag in Paris bis 2022

Der 22-jährige Stürmer hat sich bisher geweigert, den am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag mit dem Vizemeister der Ligue 1 zu verlängern. Er will sich nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Jugendtraum erfüllen und zu Real wechseln, dem Team von ÖFB-Starspieler David Alaba.

Im kommenden Sommer könnte Mbappe zwar ablösefrei wechseln. Dass Real Madrid ihn aber ein Jahr früher holen möchte, könnte dennoch nicht nur sportlich, sondern auch finanziell Sinn ergeben. Denn der Franzose würde im nächsten Jahr nach spanischen Medienberichten ein Handgeld von bis zu 100 Millionen Euro dafür kassieren wollen, dass er die Madrilenen keinen Cent Ablöse kosten würde. Zudem ist Real unter anderem wegen der Verkäufe von Raphael Varane (Manchester United) und Martin Ödegaard (Arsenal) wirtschaftlich aktuell gut aufgestellt.

PSG-Sportdirektor Leonardo hatte am Mittwoch im Interview mit dem französischen Sender RMC Sport das 160-Millionen-Angebot Reals bestätigt, aber betont, diese Summe sei noch "sehr weit entfernt" von dem, was Mbappe heutzutage wert sei. Zudem erhalte dessen ehemaliger Klub AS Monaco einen Teil des Geldes. Der frühere brasilianische Nationalspieler hob hervor, man wolle Mbappe halten.

Von Monaco nach Paris

Der Stürmer war im Sommer 2017 als Leihgabe von Monaco nach Paris gewechselt. Ein Jahr später zogen die Hauptstädter die Kaufoption in Höhe von 145 Millionen Euro. Aufgrund der vereinbarten Bonuszahlung kann die Ablöse aber auf 180 Millionen ansteigen. Diese wird fällig, wenn Mbappe bei PSG verlängert oder vor 2022 verkauft wird. In bisher 174 Pflichtspielen für den Klub hat er 133 Tore erzielt. (APA/dpa, 27.8.2021)