Wenn Michelangelo mittelmäßig gewesen sein soll, trifft das wohl nicht auf eines seiner bekanntesten Werke zu: die Monumentalstatue David.

Foto: Imago

Rom – Das Renaissance-Genie Michelangelo Buonarroti (1475–1564) war 1,60 Meter groß. Zu diesem Schluss kommen zwei italienische Wissenschafter, die Schuhe des Künstlers untersucht haben. Damit wird die Aussage des Architekten und Künstlerbiografen Giorgio Vasari (1511–1574) bestätigt, wonach Michelangelo "von mittelmäßiger Statur" war.

Schuhe brachten Ergebnisse

Untersucht wurden zwei Lederschuhe mit einem sehr einfachen Design zusammen mit einem ebenso spartanischen Pantoffel (der andere verschwand 1873), die in Florenz im Michelangelo-Haus aufbewahrt werden. Analysiert wurden die Schuhe vom Paläopathologen Francesco Galassi und der Anthropologin Elena Varotto vom Forschungszentrum FAPAB in Avola auf Sizilien. Elisa Tosi Brandi, eine Expertin für Kostümgeschichte von der Universität Bologna, bestätigte, dass der Stil und die Materialien der Schuhe mit der Zeit übereinstimmen, in der der Künstler lebte.

Michelangelo starb am 18. Februar 1564 in Rom in seinem Haus an der Piazza Macel de' Corvi, das heute nicht mehr existiert. Das Haus wurde zerstört, um Platz für das Denkmal Vittoriano auf der Piazza Venezia im Herzen Roms zu schaffen. Michelangelo war fast 89 Jahre alt und hatte noch wenige Tage vor seinem Tod an der Marmorstatue "Pietà Rondanini" gearbeitet, die in Mailand zu sehen ist und unvollendet geblieben ist.

Gesundheitszustand wird untersucht

Michelangelos Neffe Lionardo brachte den Leichnam des Künstlers von Rom nach Florenz, wo er mit großem Pomp in der Basilika Santa Croce beigesetzt wurde. Die noch laufenden Forschungen der beiden italienischen Wissenschafter zu verschiedenen biologischen und anthropometrischen Aspekten Michelangelos könnten ebenfalls dazu beitragen, Licht in den Gesundheitszustand und die Ursachen seines Todes zu bringen, die in vielerlei Hinsicht noch im Dunkeln liegen. (APA, 27.8.2021)