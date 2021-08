Die Tiroler Schützen beim Europäischen Forum Alpbach – im Hintergrund applaudiert Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Foto: APA/BUNDESHEER/CARINA KARLOVITS

Es sollte wohl lustig sein. "False alarm: Armed men parading Alpbach turn out not to be Taliban" – bei den bewaffneten Männern, die durch Alpbach ziehen, handle es sich nicht um Taliban –, hieß es auf der Facebook-Seite des Europäischen Forums Alpbach am Donnerstag neben einem Foto der Tiroler Schützen.

Den Postings unter dem Beitrag zufolge fanden viele Menschen den Vergleich aber eher nicht so lustig. Für ein Forum, das es sich zum Ziel nimmt, aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, sei dieser Beitrag mehr als peinlich, schrieb zum Beispiel ein Mann.

Tagespresse verantwortlich

Ihm und vielen anderen dürfte nicht klar gewesen sein, dass die Satireseite "Die Tagespresse" hinter dem Posting steht. Seit diesem Jahr gibt es eine Zusammenarbeit mit dem satirischen Medium in Alpbach, "Die Tagespresse" berichtet vom Forum. Darauf wurde in dem Posting auch hingewiesen – weshalb es wahrscheinlich auch einige gibt, die von dem satirischen Ursprung zwar wussten, den Inhalt aber dennoch unpassend fanden. "Meiner Meinung nach wäre es auch als echter 'Tagespresse'-Artikel sehr grenzwertig, aber im Kontext des EFA geht so was gar nicht", schreibt zum Beispiel ein Mann.

Cluster hält sich in Grenzen

Der Taliban-Vergleich ist aber nicht die einzige Aufregung, die es um das Forum Alpbach derzeit gibt. Denn trotz eines umfassenden Sicherheitskonzepts – an Events kann man nur teilnehmen, wenn man einen gültigen PCR-Test hat – gab es einen Corona-Cluster. Mittlerweile sieht es allerdings danach aus, dass sich die Ausbreitung in Grenzen gehalten hat. Nach den ersten drei Fällen, die am Wochenende bekannt wurden, kam in den folgenden drei Tagen nur noch eine Infektion hinzu, wie der "Kurier" berichtet. Eine der Personen gelte bereits als genesen. 40 Personen seien als K2-Personen identifiziert worden. (red, 27.5.2021)