"Foundation", "Szenen einer Ehe", "Black Mafia Family", Fortsetzungen von "The Handmaid's Tale", "Sex Education", "The Morning Show", Abschied von "Dear White People" – ein Überblick

Ein Faktum, das mir schon immer ein Rätsel war, ist der Serientourismus. Warum Menschen ausschwärmen, um die Originalschauplätze ihrer Lieblingsserien aufzusuchen, erschließt sich mir leider überhaupt nicht. Welche Reize eine karge Landschaft, eine Küstenstadt, ein Schloss in Bezug auf eine berühmte Serien haben soll – keine Ahnung. Noch dazu, wo man dort wahrscheinlich nicht alleine ist. Am ehesten konnte ich mir die New Yorker Bar-Tour von "Sex and the City" als reizvoll vorstellen, aber das ist auch schon wieder lange her.

Jetzt hat es das französische Dorf Étretat erwischt. Seit Serienheld "Lupin" dort unterwegs war, wird der normannische Küstenort von Besuchern überrannt. Nun könnte man meinen, den Étretatern würde solcherlei plötzliche Prominenz gefallen, weil sich daraus bekanntlich gute Einnahmen erzielen lassen. Und es ist ja auch wirklich ein ausgesprochen schönes Fleckerl Erde, wo Lupin seinen in Zylinder und Umhang gekleideten Sohn verlor. Doch die Bewohner sind im Gegenteil stinksauer über den Andrang tausender Lupin-Begeisterter. Verstopfte Straßen, fehlende Parkplätze, willkürlich abgestellte Autos lösen deren Unmut aus. Es gibt Proteste, der Bürgermeister will jetzt die Stadt für den Autoverkehr sperren. Ob das die Massen abhalten wird, bleibt dahingestellt. Schon klar, solche Eingrenzungen sind als Signal fragwürdig. Ich finde diesen unbestechlichen Zugang aber grundsätzlich recht charmant.

Aber jetzt zum Kernthema: Welche Serien kommen im September, und welche davon sollten Sie gesehen haben? Wenn Sie Ihrer Prie-View vertrauen, dann diese:

Ehe, Ehre und andere Dramen

The Handmaid's Tale 4 Die Flucht ist geglückt, jetzt müssen die vielen leidenden Frauen gerettet werden, soll heißen: Das alte Gilead muss sterben. Dieser Mission sieht sich die dem perversen Gottesstaat entflohene June (Elisabeth Moss) verpflichtet, und wer die Serie bisher gesehen hat, ahnt bereits, dass die Rebellion zwar kommen, aber nicht ganz einfach werden wird. 2.9., Magenta TV

Hulu

American Rust Wer "Mare of Easttown" mochte – und ich zähle mich dazu –, wird womöglich auch an "American Rust" Gefallen finden. Jeff Daniels spielt einen Polizeichef, der persönlich in einen Mord verwickelt wird und sich zwischen Job und Familie entscheiden muss. 12.9., Showtime – auf Sky voraussichtlich Ende des Jahres

SHOWTIME

Szenen einer Ehe Ingmar Bergman konzipierte den Stoff ursprünglich als Serie, berühmt wurde die Filmversion mit Liv Ullmann und Erland Josephson. HBO bringt das Thema in die Gegenwart und lässt Jessica Chastain und Oscar Isaac aufeinander los. Beste Referenzen weist Autor und Regisseur Hagai Levi mit Arbeiten für "The Affair" und "In Treatment" auf. 13.9., Sky

HBO

Black Mafia Family Demetrius "Big Meech" Flenory und Terry "Southwest T" waren in den 1980ern die Spitze eines kriminellen Imperiums, das sich "Black Mafia Family" nannte. Produziert wird die Serie vom Rapper 50 Cent. Serienfreundinnen und -freunde kennen ihn aus der Serie "Power". 26.9., Starzplay

STARZ

Sex, News und Kinder, wie die Zeit vergeht

The Morning Show II Diese Serie ist ein bisschen wie das gesamte Streamingangebot von Apple TV+: ein Mega-PR-Gag. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon verhaspelten sich in einem wirren Drehbuch, das #MeToo-Drama und Newsroom-Comedy sein wollte, diesen Spagat aber nicht schaffte. Es ist diesen beiden großartigen Schauspielerinnen zu verdanken, dass man sich das Ganze überhaupt bis zum Schluss anschauen wollte. Na gut, jetzt kommt die zweite Staffel. Julianna Margulies ist dabei, und das sind nun wirklich gute Nachrichten. 17.9., Apple TV+

Apple TV

Sex Education III Gillian Anderson geht als unwiderstehlichste Sexualtherapeutin von allen in die dritte Runde. Unverhandelbares Pflichtprogramm. 17.9., Netflix

ONE Media

The Wonder Years Joe Cocker sang "With A Little Help From My Friends", Kevin, Paul und Winnie trafen sich nach der Schule zum Eisessen und Reflektieren ihrer vorpubertären Problemzonen. Dazu gehörte die Auseinandersetzung mit Kevins völlig rückständigen Eltern und dem tumb-grobschlächtigen Bruder Wayne. 115 Folgen, was haben wir gelacht! Am 22. September gibt es nun eine woke Neuauflage – die Abenteuer der von der Hippie-Zeit geprägten Kleinstadtbewohner werden aus dem Blickwinkel einer afroamerikanischen Familie erzählt. Wann und wo und ob die Serie hierzulande zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. 22.9., ABC

ABC

Unendliche Weiten

Foundation Zweifellos einer der spannendsten Serienstarts im kommenden September. Isaac Asimovs "Foundation"-Zyklus galt bisher als unverfilmbar. Die Geschichte erstreckt sich über 200 Millionen Welten und einen Zeitraum von 20.000 Jahren. Es geht ums große Ganze – das heißt: Untergang der Menschheit und Aufbau einer neuen, besseren Zivilisation. Das Unmögliche versucht David S. Goyer nun möglich zu machen. Jared Harris spielt den großen Hari Seldon, der die Menschheit vor dem Untergang retten möchte. Die nächste Dystopie kommt bestimmt. 24.9., Apple TV+

Apple TV

Verbrechen, Kick

Louis Theroux: Shooting Joe Exotic Mit der Dokuserie über den schillernden "Tiger King" landete der Journalist Louis Theroux einen Coup. Zehn Jahre nach der ersten Begegnung kehrt Theroux zu seinem Rechercheobjekt zurück und erzählt, was seither geschah. 17.9., Sky

BBC

Mein Name ist Francesco Totti Die italienische Doku zeichnet mit Archivaufnahmen und unveröffentlichten Heimvideos die Karriere von Francesco Totti nach, erzählt von Totti selbst. Für Freunde von Kick und Mensch. 30.9., Sky

American Crime Story: Impeachment Die American Crime Stories haben sich in zwei vorhergehenden Staffeln über O. .J. Simpson und Gianni Versace bereits einen hervorragenden Ruf als inspirierende und erkenntniserweiternde Fiktionalisierung erworben. Wenn schon Re-Enactment, dann so! Die neuen Folgen handeln von der Clinton-Lewinsky-Affäre, einem Polit-Sex-Skandal, der die USA bis ins Mark erschütterte. Schon alleine die Besetzung verschafft mir Glücksmomente der Vorfreude: Neben Beanie Feldstein als Monica Lewinsky sind Sarah Paulson als Linda Tripp, Edie Falco als Hillary Clinton und Clive Owen als Bill Clinton angesagt. 28.9., Sky

JoBlo Streaming & TV Trailers

Aus und vorbei

Haus des Geldes Dalí-Masken und rote Overalls sind zu den Erkennungsmerkmalen geworden, mit denen die spanischen Bankräuber den Siegeszug durch die ganze Welt schafften und wodurch Spanien zur wichtigen Produktionsstätte von Serien wurde. Mittlerweile hat offenbar auch Netflix erkannt, das das Ganze auserzählt ist. An Nachschub dürfte ohnehin kein Mangel sein. Zum Auftakt gibt's fünf Folgen, die zweite Tranche folgt am 3. Dezember. Und dann ist endgültig Schluss. 3.9., Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Dear White People Der Alltagsrassismus im Leben einer Studierenden einer US-Universität hat ein Ende – zumindest in Form dieser klugen, kritischen und nichtsdestotrotz extrem unterhaltsamen Serie. Sam White schaltet das Radio noch einmal ein und hält ihren Kolleginnen und Kollegen und damit auch uns den Spiegel vor. 22.9., Netflix

Netflix

Was noch?

Im Schnelldurchlauf die obligatorischen Langzeit-Teilnehmer: "Law & Order: Special Victims Unit" geht am 23. September in Staffel 23. Die sagenhaft 33. Staffel der "Simpsons" fängt am 29. September auf Disney+ an. Zwanzig Jahre hat "Family Guy" am 26. September auf dem Buckel.

Zu vermelden gibt es weiters und vorausschauend den eindeutig merkwürdigsten Re-Run der Saison: "C.S.I. Vegas" kommt im Oktober wieder – mit William Peterson als Gil Grissom und Jorja Fox als Sara Sidle. Ich bin sprachlos und frage mich die ganze Zeit schon: warum nur?

CSI: Crime Scene Investigation

Vielleicht haben Sie eine Antwort? Prie-View freut sich auf Diskussionsbeiträge aller Art und wünscht frohes Schauen! (prie, 30.8.2021)

