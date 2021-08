Am 6. Juli begann der Prozess gegen den ehemaligen FPÖ-Chef und den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Am Freitag wurde das Urteil verkündet. Foto: EPA/Bruna

Im Prozess gegen Heinz-Christian Strache wurde am Freitag ein Urteil gesprochen. Dem ehemaligen FPÖ-Obmann sowie dem mitangeklagten Eigentümer der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Bestechlichkeit bzw. Bestechung vorgeworfen. Strache soll gegen Spenden ein Gesetz auf den Weg gebracht haben, argumentierte die WKStA, Strache bestritt dies. Beide wurden – nicht rechtskräftig – schuldig gesprochen. Die Strafen wegen Bestechung und Bestechlichkeit lauten für Grubmüller auf ein Jahr Haft bedingt, bei Ex-FPÖ-Chef Strache 15 Monate bedingt. Möglich waren sechs Monate bis zu fünf Jahre. Freisprüche gab es bezüglich der Einladung nach Korfu und einer beabsichtigen Spende für die FPÖ.

Richterin mit keinen Zweifeln

Richterin Claudia Moravec-Loidolt sagte, sie habe keinen Zweifel an der Schuld Straches und Grubmüllers. Sie zeigte sich "zutiefst überzeugt", dass der Grund der 2.000-Euro-Spende von Grubmüller im Oktober 2016 gewesen sei, Strache zur Aktivität zu motivieren. Dass Strache nichts von Spenden gewusst habe, halte sie hingegen für "äußerst unglaubwürdig", wie die Richterin in der Urteilsbegründung sagte. Ohne Strache und Grubmüller hätte es womöglich bis heute keine Prikraf-Diskussion im Nationalrat gegeben, meinte Moravec-Loidolt außerdem.

Bei der Einladung zu einer Reise nach Korfu, die 2018 dann nicht zustande kam, sei nicht auszuschließen, dass Strache, so wie bei einer Ibiza-Reise, seinen Kostenanteil gezahlt habe. Außerdem habe es wechselseitige Einladungen gegeben, da eine Freundschaft bestanden hatte. Daher habe sie in diesem Punkt freigesprochen, begründete die Richterin ihre Entscheidung.

Auch bei der Anfrage für Grubmüllers letztendlich nicht getätigte Spende für den FPÖ-Europawahlkampf sah die Richterin keinen Konnex zum Prikraf-Gesetz, da die Gesetzwerdung zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen gewesen sei.

Worum es ging

In dem Verfahren ging es um zwei Spenden Grubmüllers in Höhe von 2.000 und 10.000 Euro an die Bundes-FPÖ. Nach Ansicht der WKStA waren diese an die "pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäfts" durch Strache gekoppelt. Der damalige FPÖ-Chef soll versucht haben, mit einem in der parlamentarischen Praxis eigentlich aussichtslosen Initiativantrag eine Änderung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) zu bewirken, um dem befreundeten Grubmüller eine Gegenverrechnung der Leistungen seiner Klinik mit der Sozialversicherung zu ermöglichen. Strache und Grubmüller bestritten die Vorwürfe.

Was am Freitag passierte

Am Montag wurden in dem am 6. Juli begonnenen Prozess die letzten Zeugen befragt. Am Freitag war Moravec-Loidolt an der Reihe. Zuvor hielten die Anklägerseite sowie die Verteidiger Straches und Grubmüllers ihre Schlussplädoyers. Beide betonten, dass es keine Hinweise und schon gar keine Beweise für die Schuld ihrer Mandaten gebe. (APA, red, 27.8.2021)