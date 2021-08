Vor Schulstart widmet Puls 4 den Dienstagabend "Der Feind im Kinderzimmer – Gefahr Social Media". Foto: Puls 4

Wien – Chatten, Kommentieren, Fotos teilen: Viele Kinder und Jugendlichen in Österreich sind ungebremst und unkontrolliert im Netz unterwegs und können dabei über Spiele, Apps und Messenger-Diensten zu Opfern von Anfeindungen und sexuellen Übergriffen werden. "Der Feind im Kinderzimmer – Gefahr Social Media!" nennt Puls 4 dazu einen Themenabend am Dienstag, 31. August. Manuela Raidl und Maximilian Mayerhofer führen ab 20.15 Uhr durch einen TV-Abend, der sich mit Fragen wie "Wie real ist die Gefahr Social Media? Und vor allem, wie können wir unsere Kinder schützen?" auseinandersetzt.

Zu sehen ist unter anderem eine Recherche von Claudia Sandler, die Puls 4-Redakteurin legte ein Fakeprofil bei einem Smartphone-Spiel für Kinder an, sie wurde prompt von Pädophilen angeschrieben und bedrängt. Im Studio erzählt sie von ihren Erfahrungen.

Erstes "Pro und Contra" nach Sommerpause

Auch das erstes "Pro und Contra" (Dienstag, 22.15 Uhr) nach der Sommerpause widmet sich dem Thema Kinder und Social Media. Bei Corinna Milborn diskutieren Influencerin Anna Strigl, Watchado-Gründer Ali Mahlodji, eine betroffene Mutter und die Nationalratsabgeordneten Claudia Plakolm und Yannick Shetty über Fragen: Wie viel Schutz muss sein, damit Kinder und Jugendliche sich gefahrlos im Internet bewegen können? Welche Rolle spielt die Politik und welchen Einfluss haben die Top-Accounts auf Instagram, TikTok und YouTube? Und in der Dokureihe "Der Feind im Kinderzimmer" sprechen betroffene Kinder und Eltern über ihre Erfahrungen im Netz und wie sie diese bis heute beeinflussen.



Beim diesem Themenabend können Zuseherinnen und Zuseher via Zappn oder online auf zappn.tv/umfrage an einer Umfrage teilnehmen, die Ergebnisse werden dann am Dienstag im Rahmen den Themenabends diskutiert und analysiert. (red, 27.8.2021)