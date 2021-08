Israels Vizemeister, Armeniens Meister und der finnische Meister treffen in der Gruppe A der Conference League auf die Linzer

Die Linzer wurden aus Topf eins gezogen. Foto: EPA/TOLGA BOZOGLU

Istanbul – Der LASK darf sich von der Papierform gute Chancen auf den Aufstieg bei der Gruppenphasen-Premiere der neuen Fußball-Europa-Conference-League ausrechnen. Die Linzer wurden am Freitag in Istanbul als erstes Team überhaupt aus dem stärksten Topf gezogen und bekommen es mit dem israelischen Vizemeister Maccabi Tel Aviv, dem armenischen Meister Alashkert FC sowie dem finnischen Meister HJK Helsinki zu tun. Das erste Spiel geht am 16. September über die Bühne. (APA, 27.8.2021)



Die Auslosung der Gruppenphase der Fußball-Europa-Conference-League:

Gruppe A: LASK, Maccabi Tel-Aviv, Alashkert FC, HJK Helsinki

Gruppe B: KAA Gent, Partizan Belgrad, Flora Tallinn, Anorthosis Famagusta

Gruppe C: AS Roma, Sorja Luhansk, ZSKA Sofia, Bodö/Glimt

Gruppe D: AZ Alkmaar, CFR Cluj, FK Jablonec, Randers FC (Piesinger, Egho)

Gruppe E: Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam (Trauner), Union Berlin (Trimmel), Maccabi Haifa

Gruppe F: FC Kopenhagen, PAOK Saloniki (Schwab, Murg), Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

Gruppe G: Tottenham Hotspur, Stade Rennes, Vitesse Arnheim, NS Mura

Gruppe H: FC Basel (Lindner), Karabach Agdam, Kairat Almaty, Omonia Nikosia

Spieltermine: 16. und 30. September, 21. Oktober, 4. und 25. November, 9. Dezember