Die 23. Ausgabe der Wiener Institution bietet am Samstag heimische Bands zwischen Grunge, HipHop, Postpunk und Punkpunk

Modecenter spielen am Samstag um 21 Uhr vor dem Rhiz am Lerchenfelder Gürtel. Foto: David Visnjic

Der Gürtel Nightwalk entlang des Wiener Gürtels findet heuer bereits zum 23. Mal statt. Und wie in den Jahren zuvor setzt man in den Lokalen der Flanier- und Rotlichtmeile auch 2021 traditionell auf lokale Anbieter diverser Stile zwischen Indie, Hip-Hop und härteren Gangarten wie Grunge oder Postpunk.

Bevor am Samstag ab 22 Uhr diverse DJs in bewährten Absturzhütten wie dem Chelsea, dem Rhiz oder dem B72 ihre Arbeit verrichten, gibt es wieder einige Bands zu entdecken, die auf den Konzertbühnen bislang noch nicht so etabliert sind.

Numavi Rec

Hervorzuheben wäre da vor allem einmal die junge Wiener Band Modecenter. Mit ihrem im Sommer auf Numavi Records veröffentlichten titellosen Debüt beweist die Band mit ihrer Musik für eine permanente Krise, dass nicht nur der Postpunk für immer seine Berechtigung haben wird.

Es wird in Songs wie Deceit oder Grease auch daran erinnert, dass Nick Cave mit The Birthday Party auch einmal Iggy & The Stooges verehrte, bevor er sich auf Yoga-Platten verlegte. Das Motto stammt von Obelix: Wir stürmen einfach auf sie los und schlagen sie zusammen! (21.00 Uhr vor dem Rhiz)

Noise Appeal Records

Neben dem Wanda-Nebenprojekt Löwelöwe (Unten, 23.30), Esrap (Kubus, 19.30) oder einer Lesung der Satiriker Hydra (Café Carina, 18.45) wären vor dem Chelsea vor allem I’m A Sloth mit ihrem klassischen Grungerock hervorzuheben (20.00) sowie anschließend die gestandenen oberösterreichischen Punkrocker Heckspoiler (21.00). Voi, he! (schach)

Link guertelnightwalk.at

(schach, 28.8.2021)