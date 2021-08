Sabrina, The Social Network, Misshandelt und umerzogen – Kanadas First Nations – Mit Radiotipps

Foto: orf, Petro Domenigg

16.30 LIEBELEI

Sabrina (USA 1995, Sydney Pollack) Julia Ormond spielt die Chauffeurstochter

Sabrina, um die sowohl ein von ihr angehimmelter Playboy (Greg Kinnear) als auch dessen älterer Bruder (Harrison Ford) buhlen. Gelungenes Remake des Billy-Wilder -Klassikers aus dem Jahr 1954. Bis 18.30, 3sat

20.15 SERIE

Die Macht der Kränkung (1 –2/6) Die Serie zeichnet die Vorschichte zum Amoklauf in einem Einkaufscenter nach. Lange aufgestaute Kränkungen und Gefühle führen zu einer Eskalation. In jeder Folge steht das Schicksal einer Person im Vordergrund, die mehr und mehr in einen Ausnahmezustand gerät. Die Drehbücher zum gleichnamigen Bestseller von Reinhard Haller schrieb Agnes Pluch. Bis 21.50, ORF 2

Foto: orf, Petro Domenigg

20.00 KLEIN ANGEFANGEN

The Social Network (USA 2010, David Fincher) Jessie Eisenberg spielt den Harvard-Studenten Marc Zuckerberg, der mit der Gründung von Facebook über Nacht erfolgreich wird. Während die Karriere steil aufwärts verläuft, geraten seine persönlichen Beziehungen ins Wanken. "Erfinden ist erinnern", sagt Joachim Meyerhoff; die Diskussion, ob sich wirklich alles wie im Film zugetragen hat, ist irrelevant. Fincher porträtiert den Gründungsakt als sich perpetuierenden Geistesblitz. Bis 22.10, Puls 24

21.45 DISKUSSION

Links.Recht.Mitte – Duell der Meinungsmacher Über den Pandemieherbst der Ungeimpften und die Rückkehr der Taliban spricht Moderator Christoph Kotanko mit Diplomatin Karin Kneissl, Journalistin Birgit Kelle, Karl Wendl (oe24.at) und Gerhard Koller (Krone.tv). Bis 22.45, Servus TV

22.15 DOKUMENTATION

Die Quellenstraße – das bunte Herz von Favoriten Nach mehreren Lockdowns kehrt das charakteristische bunte Treiben in das Herz des Zuwandererbezirks zurück. Ed Moschitz erkundet im Quellenviertel die Befindlichkeit der Einheimischen und Zugereisten. Bis 23.05, ORF 2

Ed Moschitz (li.) mit Herrn Alois, der einige "Blödheiten" begangen hat, die er sehr bereut: "Die Quellenstraße – das bunte Herz von Favoriten", ORF 2, 22.15 Uhr. Foto: ORF

23.05 DOKUMENTATION

Misshandelt und umerzogen – Kanadas First Nations Die indigene Bevölkerung Kanadas wurde Opfer eines kulturellen Genozids. Kinder wurden ihren Eltern entrissen und in Internate gebracht. Viele starben an Krankheiten, wurden misshandelt oder sexuell missbraucht. Eine Gruppe von Überlebenden aus Ontario fordert jetzt eine

Ent schädigung. Bis 0.25, Arte

23.30 PROFIKILLER

The Iceman (USA 2012, Ariel Vromen) Für Familie und Freunde ist Richard Kuklinski ein liebevoller Vater und erfolgreicher Devisenhändler. Niemand ahnt, womit der Mann sein Geld verdient. Der Film erzählt die Geschichte des Profikillers Richard Kuklinski, der 1986 verhaftet wurde und 2006 starb. Nach eigenen Angaben soll er im Lauf der Jahrzehnte weit über 100 Menschen getötet haben. Mit Michael Shannon, Winona Ryder, Ray Liotta, Chris Evans. Bis 1.05, 3sat