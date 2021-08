19.20 DOKUMENTATION

Schwarze Musiker und weiße Musik – Wie rassistisch ist die Klassik? Schwarze Dirigenten wie Kevin John Edusei sind die absolute Ausnahme in der Klassikszene. Woran liegt das, wo doch viele andere Musikgenres ohne People of Colour gar nicht denkbar sind? Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Afghanistan – Das verwundete Land Die preisgekrönte Dokumentarreihe beleuchtet die tragische Geschichte des einst blühenden Landes am Hindukusch in vier Folgen. Bis 0.00, ORF 3

Foto: ORF/LOOKSfilm/Dr. Bill Podlich

22.00 SPORT = MORD

Am wilden Fluss (The River Wild, USA 1994, Curtis Hanson) Mit einem Rafting-Ausflug möchte Meryl Streep nur der Freizeitindus trie dienlich sein. Das Böse in der Gestalt von Kevin Bacon hat anderes im Sinn. Bis 23.45, ZDF neo

22.10 NACHRICHTEN

Democracy Now! Tagesaktuelle News zur internationalen Politik, präsentiert von Amy Goodman und Juan González. Bis 23.10, Okto

23.15 THRILLER

Elle (F/D/B 2016, Paul Verhoeven) Die Geschäftsfrau Michèle wird in ihrer Wohnung vergewaltigt. Scheinbar ungerührt setzt sie ihr Leben fort und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem Täter. Schwarzhumoriges, lustvoll irritierendes Meisterwerk von Paul Verhoeven mit einer grandiosen Isabelle Huppert in der Titelrolle. Bis 1.20, MDR

23.45 MAGAZIN

Philosophie: Mit den Augen der Tiere

Kann sich ein Mensch in ein Tier hineindenken, ohne ihm "menschliche" Gefühle zu unterstellen? Auf diese Fragen antworten die Wissenschaftsphilosophin Vinciane Despret und die Ethnologin Jessica Serra. Bis 0.15, Arte

0.40 SCHÖNER GIGOLO

Ein Mann für gewisse Stunden (USA 1979, Paul Schrader) Richard Gere, schlangenhafter, zugleich verletzlicher Verführer, für viele ein Sexsymbol der 1980er-Jahre: Paul Schraders Schuld und Sühne-Paraphrase. Bis 2.30, ARD.

Streaming-Tipps

BYE-BYE, ZOMBIE

The Walking Dead Tot, aber nicht umzubringen ist dieses Serienmonster, das in der elften Staffel nur zu einem vermeintlichen Ende kommt. Am 3. Oktober geht mit World Beyond die nächste Generation auf Zombie-Tuchfühling. Der Abschied der Originaltruppe erfolgt in Etappen: Disney+ zeigt zunächst acht von 24 Folgen. Disney+

SKATERINNEN

Betty Die fünf Freundinnen überzeugten bei ihrem Erstauftritt als dynamischste Gang seit Sex and the City, mit dem Unterschied weit höherer Authentizität. HBO reicht neue Folgen der Dramedy mit echten Skaterinnen und akuratem Soundtrack nach. Sky

Die fünf Freundinnen aus "Betty" auf Sky. Foto: HBO

SITCOM-FEELING

Kevin Can F**k Himself Was wäre, wenn Carrie Heffernan die Witze ihres Gatten Doug, King of Queens, nicht lustig, sondern nur nervig gefunden hätte? 20 Jahre später führt Allison Roberts eine Ehe mit einem verwöhnten Kindmann und hat zunehmend genug davon. Eine sehr andere Art der Sitcom – netter Versuch. Amazon Prime Video

LIVE

Nina Simone: Live at Montreux 1976 Das Konzert vom 3. Juli 1976 ist einer der seltenen kompletten Bühnenmitschnitte. Hören, nein, erleben Sie Nina Simone beim Medley Stars/Feelings mit der zentralen Frage: Ist David Bowie h