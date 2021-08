Valtteri Bottas. Foto: AP/Francisco Seco

Spa-Francorchamps – Valtteri Bottas hat im ersten Training nach der vierwöchigen Formel-1-Sommerpause die zweite Saisonhälfte mit einer Bestzeit eröffnet. Der bei Mercedes auf dem Schleuderstuhl sitzende Finne war am Freitag in Spa-Francorchamps Schnellster, 16 Hundertstel vor Max Verstappen, an dessen Red Bull allerdings harte Reifen montiert waren. Verstappens Teamkollege heißt auch 2022 Sergio Perez. Der Vertrag mit dem Mexikaner wurde am Freitag verlängert.

Perez war für diese Saison anstelle von Alex Albon zum Team von Dietrich Mateschitz gewechselt und hat in den ersten fünf Rennen vier Top-5-Platzierungen erreicht. Sein sechstes gewann er dann in Aserbaidschan, es war sein insgesamt zweiter GP-Sieg. Mit Verstappen ist sich Red Bull Racing sogar schon bis 2023 einig.

"Ich bin wirklich glücklich, mit einem so großartigen Team wie Red Bull verlängert zu haben", sagte Perez, der sich von der nächsten Saison viel erhofft. "Da beginnt jeder bei Null." Teamchef Christian Horner meinte: "Checo ist ein wertvolles Team-Mitglied und eine große Unterstützung im Kampf um den Konstrukteurstitel."

Hamilton von Latifi aufgehalten

Vermutlich wäre die erste Spa-Bestzeit auf der belgischen Hochgeschwindigkeits-Strecke an Bottas' Teamkollegen Lewis Hamilton gegangen, doch der Weltmeister wurde auf seiner schnellsten Runde kurz vor der Ziellinie massiv von Williams-Pilot Nicholas Latifi aufgehalten. Hamilton musste stark abbremsen, um einen Unfall mit dem Kanadier zu vermeiden und fand sich in der ersten Zeitenliste daher nur als 18. wieder.

Gegen Ende des ersten freien Trainings fiel etwas Regen in den Ardennen, was u.a. dazu führte, dass der 42-jährige Kimi Räikkönen bei der Boxeneinfahrt die Mauer touchierte und dabei den Frontflügel seines Wagens beschädigte.

Vor dem zwölften von 23 geplanten WM-Läufen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/live ORF, Sky) führt Hamilton (195 Punkte) knapp vor Verstappen (187) und Lando Norris (113) im McLaren. Verstappen hatte die WM-Führung erst vor der Sommerpause an den Titelverteidiger verloren. (APA, 27.8.2021)

Ergebnisse der freien Trainings der Formel 1 am Freitag für den Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps:

1. Session: 1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:45,199 Min. – 2. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,164 Sek. -3. Pierre Gasly (FRA) Alpha Tauri +0,500 – 4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,619 – 5. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,736 – 6. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,928 – 7. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +0,978 – 8. Lando Norris (GBR) McLaren +1,137 – 9. Esteban Ocon (FRA) Alpine +1,298 – 10. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1,413. Weiter: 18. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +3,025