Man ist sich auch früher schon begegnet. Foto: imago sportfotodienst

Liverpool/London – Zu einem Treffen der deutschen Trainergiganten kommt es in der dritten Runde der englischen Premier League. Liverpool empfängt am Samstag (18.30 Uhr MESZ) den diesjährigen Champions-League-Gewinner Chelsea – dabei kommt es zu einem weiteren Vergleich von Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Beide Teams sind wie vier andere noch ohne Punkteverlust, Tabellenführer ist allerdings unerwartet West Ham United.

Dank der unübertroffenen Ausbeute von bisher acht Treffern lachen tatsächlich die "Hammers" von der Spitze. Schlagen sie am Samstag auch im Heimspiel gegen Crystal Palace zu, würden sie erstmals mit drei Siegen in eine Premier-League-Saison starten. Ein paar Kilometer weiter nördlich gastiert Watford am Sonntag mit ÖFB-Teamkeeper Daniel Bachmann bei Tottenham Hotspur. Die "Spurs" legten ebenfalls mit zwei Siegen los und erhielten unter der Woche die Nachricht, dass Stürmer Harry Kane seine Wechselpläne aufgeschoben hat und dem Club in dieser Saison die Treue hält.

16. Duell Klopp vs. Tuchel

Das Duell Klopp gegen Tuchel, der Ersterem bei Mainz einst indirekt und beim BVB direkt nachfolgte, gab es bisher 15 Mal. Nachdem Klopp von den ersten 13 Begegnungen nur eine verloren hatte, war zuletzt Tuchel zweimal der Sieger. Genau aufgeschlüsselt gab es neun Klopp-Siege, drei Erfolge von Tuchel und drei Unentschieden. Sein erster Dreier gegen Klopp gelang Tuchel mit Mainz gegen Klopps Dortmund, er blieb hingegen als Dortmund-Coach gegen seinen nach Liverpool abgewanderten Landsmann sieglos.

Auf dem Rasen könnte bei "Reds" gegen "Blues" öfter der Zweikampf Virgil van Dijk gegen Chelseas 115-Millionen-Euro-Mann Romelu Lukaku im Mittelpunkt stehen. "Das wird interessant gegen Lukaku", sagte Klopp. Beide Teams sind auch ohne Gegentor gestartet, was angesichts der Gegner – Norwich und Burnley für Liverpool, Palace und Arsenal für Chelsea – aber nicht überbewertet werden sollte.

Arsenal, am Samstag bei Meister Manchester City zu Gast, hat mit zwei Niederlagen und 0:4 Toren einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Die "Gunners" haben die jüngsten sieben Liga-Spiele gegen City verloren. (APA, 27.8.2021)