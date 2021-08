Remis-Spezialist Tirol hofft in Klagenfurt auf ersten Sieg – Altach vs. WAC um Verbleib in oberer Tabellenregion

Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl wird bestimmt wieder in der Profertil Arena mitfiebern. So wie zuletzt beim 1:1 gegen den LASK in Pasching. Foto: EXPA/REINHARD EISENBAUER

Bundesliga-Ticker: Klagenfurt vs. Tirol, Hartberg vs. Salzburg und Altach vs. WAC, Sa., 17 Uhr

Wien – Gleich in der ersten Runde der neuen Bundesliga-Saison hat der TSV Hartberg mit einem 2:0-Sieg bei Rapid überrascht. In der 6. Runde empfangen die Oststeirer Red Bull Salzburg und fürchten auch den Meister und Champions-League-Teilnehmer nicht. "Der Sieg gegen Rapid ist sicher eine Motivation für uns. Es gibt im Fußball immer wieder Überraschungen, daran muss man auch glauben", sagte Trainer Kurt Russ am Freitag. Salzburgs Matthias Jaissle versprach vollen Fokus.

"Warum sollen nicht wir überraschen können?", fragte Russ. Am 24. Juli waren eine geschlossene Hartberger Mannschaftsleistung und ein bestens aufgelegter Doppeltorschütze Dario Tadic dafür verantwortlich, dass die grün-weiße Aufbruchsstimmung gleich einen Dämpfer erhielt. Russ glaubt daran, dass auch gegen die "Bullen" etwas drin sein könnte, wenn es gelingt, eine ähnliche Performance abzurufen.

Hartberger Hoffnung

"Wir brauchen auch das Glück, dass sie nicht gleich aus ihren ersten zwei, drei Chancen ein Tor machen", erklärte der Ex-ÖFB-Teamspieler. "Wir müssen sehr eng stehen, aber trotzdem nach vorne spielen, damit Salzburg merkt, dass es nicht so einfach wird. Ich hoffe natürlich auch, dass viele Fans ins Stadion kommen. Es ist geil, Salzburg zuzusehen, aber noch geiler, uns zuzuschauen!"

Der Erfolg gegen Rapid ist freilich der bis dato der einzige TSV-Sieg in der noch jungen Saison. Mit fünf Punkten dank zweier Unentschieden bei zwei Niederlagen ist Platz sieben Hartbergs aktueller Tabellen-Standort. "Es war kein super Saisonstart von uns, aber auch kein schlechter – zwei, drei Punkte gehen uns leider ab", meinte Russ.

Salzburger Rückbesinnung

Bei Salzburg dreht sich derzeit klarerweise viel um die Champions League, in der man am Donnerstagabend in eine Gruppe mit Frankreichs Meister OSC Lille, dem spanischen Spitzenteam FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg gelost wurde. Am Mittwoch wurde mit einem 2:1-Sieg bei Bröndby IF die dritte Teilnahme in Folge fixiert. Coach Jaissle geht nicht davon aus, dass die Rückbesinnung auf die Bundesliga problematisch sein könnte. "Den Fokus auf Hartberg zu legen, ist überhaupt nicht schwer, das ist der Ligaalltag", sagte der Deutsche.

"Das Match gegen Hartberg wird genauso angegangen wie das Match gegen Bröndby. Wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten", stellte Jaissle klar. Rotieren dürfte der 33-Jährige nicht allzu viel – auch aus dem Grund, weil danach die Länderspielpause für die meisten seiner Profis eine Entschleunigung des Rhythmus bringen wird.

Salzburg ist in der Saison mit fünf Siegen noch makellos. Auch die Bilanz gegen Hartberg liest sich eindrucksvoll, gab es bisher doch sieben Siege und nur ein Remis. Beim 2:2 am 14. Dezember 2019 in der Profertil-Arena waren die "Bullen" ab der 16. Minute allerdings nach einer Roten Karte für Majeed Ashimeru numerisch geschwächt. Seither gewann Salzburg viermal, Torverhältnis 19:1.

Klagenfurt vs. Tirol

Nach fünf Unentschieden in den ersten fünf Runden soll es für die WSG Tirol am Samstag mit dem ersten Sieg klappen. Trainer Thomas Silberberger hofft darauf in der Auswärtspartie bei Austria Klagenfurt, ist aber auf harte Gegenwehr eingestellt. "Wir treffen auf einen sehr euphorisierten Aufsteiger, bei dem die Ergebnisse zuletzt gepasst haben", warnte der 48-Jährige.

Die Kärntner verloren zuletzt bei Liga-Krösus Red Bull Salzburg "nur" 1:3. "Was mittlerweile ja auch schon eine Auszeichnung ist", betonte Silberberger. Dennoch zeigte sich der Tiroler optimistisch. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind sicher auch extrem fällig für den ersten Saisonsieg. Wenn wir gewinnen, reden wir von einem sehr, sehr guten Saisonstart."

Selbiges gilt für den ebenfalls bei fünf Punkten haltenden Aufsteiger aus Kärnten. "Mit dem Start können wir im Großen und Ganzen zufrieden sein. Wichtig war, dass wir gleich angeschrieben haben", sagte Trainer Peter Pacult.



Altach vs. WAC

Der SCR Altach zählt zu den Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison. Nach fünf Runden stehen die Vorarlberger mit sieben Punkten auf Rang vier, diese Platzierung soll am Samstag im Heimspiel gegen den WAC zumindest gehalten werden. "Uns hätten viele nicht zugetraut, dass wir nach fünf Spieltagen dort stehen, wo wir jetzt stehen", sagte Defensivspezialist Jan Zwischenbrugger.

Etwas weniger zufriedenstellend verlief der Start der achtplatzierten Wolfsberger, die bei fünf Zählern halten. Dennoch ist der Respekt von Altach-Trainer Damir Canadi vor den Kärntnern groß. "Ich erwarte mir ein sehr enges Spiel", erzählte der Wiener. "Es ist alles sehr eng in der Liga. Es gibt in einem solchen Spiel momentan auch keine Favoriten." (APA, red, 27.8.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur 6. Fußball-Bundesliga-Runde am Wochenende (alle Spiele live auf Sky und Beginn 17.00 Uhr):

Samstag:

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol (Klagenfurt, Wörthersee Stadion, SR Spurny). Keine Saisonergebnisse 2020/21

Austria Klagenfurt: Menzel – Hütter, N. Wimmer, Mahrer, Schumacher – Gemicibasi, Cvetko – Timossi Andersson, Greil, Rieder – Pink

Ersatz: Moser – Blauensteiner, Saravanja, Roberts, Amanda, Maciejewski, Markelic, Hütter

Es fehlen: Moreira (Bänderverletzung), Paul (Achillessehne), Miesenböck (Adduktoren), Gkezos (Knöchel), Pecirep (Muskel)

WSG: Ozegovic – Rogelj, Koch, Behounek, Awoudja, Klassen – Anselm, Petsos, Blume – Vrioni, Sabitzer

Ersatz: Oswald – Ranacher, Bacher, Wallner, Naschberger, Müller, Andric

Es fehlt: Smith (Achillessehne)

* * *

TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg (Hartberg, Profertil Arena, 17.00 Uhr, SR Ebner). Saisonergebnisse 2020/21: 1:7 (a), 0:3 (h)

Hartberg: Swete – Stec, Rotter, Sonnleitner, Luckeneder, Kofler – Kainz, Horvath, Heil – Niemann, Tadic

Ersatz: Sallinger – Gollner, Horvat, Erhardt, Sturm, Lema, Paintsil, Lemoine

Es fehlt: Klem (Aufbautraining)

Salzburg: Köhn – Kristensen, Solet, Wöber, Bernardo – Aaronson, Sucic, Junuzovic, Seiwald – Sesko, Adeyemi

Ersatz: Mantl – Ulmer, Piatkowski, Camara, Capaldo, Bernede, Okafor, Berisha, Adamu

Es fehlen: Vallci (nach Achillessehnenriss), Koita (nach Kreuzbandriss)

* * *

SCR Altach – WAC (Altach, Cashpoint Arena, SR Heiß). Saisonergebnisse 2020/21: 0:2 (h), 1:0 (a)

Altach: Casali – Mischitz, Zwischenbrugger, Dabanli, Edokpolor – Reiter, Haudum, Strauss, Schreiner – Krizman, Nuhiu

Ersatz: Odehnal – Ndiaye, Mischitz, Prokopic, Bukta, Netzer, Aigner, Meilinger, Prokop

Es fehlt: Abdijanovic (verletzt)

WAC: Kofler – Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer – Leitgeb – Taferner, Liendl, Peretz – Röcher, Baribo

Ersatz: Kuttin – Henriksson, Gugganig, Stratznig, Schöfl, Wernitznig, Dieng, Vizinger

Es fehlen: Novak, Sprangler (beide verletzt)