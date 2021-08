Sebastian Kurz (ÖVP) will Unternehmensgründungen erleichtern und Familienunternehmen entlasten. Foto: imago images/SEPA.Media

St. Pölten – Wenn die ÖVP am Samstag in St. Pölten zum Parteitag zusammenkommt, wird auch der Bundesparteiobmann gewählt. Oder besser: wiedergewählt. Denn Bundeskanzler Sebastian Kurz wird im Amt bestätigt werden und bei der Gelegenheit gleich einen Ausblick auf die politischen Schwerpunkte im Herbst geben.

Geplant sind jedenfalls Maßnahmen im Zuge der Steuerreform. Der Familienbonus soll erhöht, mittlere Einkommen sollen entlastet werden. Kurz verspricht in seiner Parteitagsrede auch Anstrengungen, um Menschen wieder vermehrt in Beschäftigung zu bekommen. Jeder, der gesund sei und arbeiten könne, solle auch arbeiten, lautet die Position des Kanzlers. Letzthin sorgte AMS-Chef Johannes Kopf für Schlagzeilen, als er eine Beschränkung von Nebenjobs für Arbeitslosengeldbezieher forderte. Oft sei es für Arbeitslose aufgrund von Nebeneinkünften interessanter, einen angebotenen Job abzulehnen. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) gab sich diesbezüglich zurückhaltend und sagte, es brauche eine ganzheitliche Reform, die auch die Höhe des Arbeitslosengelds berücksichtige.

Ökosoziale Marktwirtschaft

Auch einen Ausblick auf die ökosoziale Steuerreform wird Kurz beim Parteitag geben. Des Kanzlers Ansatz beim Klimaschutz sind die ökosoziale Marktwirtschaft und Technologie. Für Zwist in der türkis-grünen Koalition sorgten unlängst Aussagen des Kanzlers, wonach Klimaschutz mittels Verboten ein Schritt zurück in die Steinzeit sei. Der Schlüssel für den Klimaschutz sei Technologie. So kündigt Kurz am Samstag auch massive Investitionen in Forschung, Bildung und digitale Infrastruktur an. Damit sollen Österreich und Europa auch in Sachen Digitalisierung aufholen und wettbewerbsfähiger werden.

Beim Thema Migration wird Kurz auf seiner bisherigen Position beharren. Angesichts der Krise in Afghanistan sei Hilfe vor Ort der richtige Ansatz und nicht die uneingeschränkte Aufnahme von Menschen aus Afghanistan.



Leitantrag

Die ÖVP wird bei ihrem Parteitag am Samstag in St. Pölten über einen Leitantrag abstimmen, der sich als Vision für die politische Arbeit der kommenden Jahre versteht.