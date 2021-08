Nur drei Games für Jurij Rodionov gegen den Polen Kamil Majchrzak. Foto: imago images/Pressefoto Baumann

New York – Die Einzel-Bewerbe der Tennis-US-Open gehen in den kommenden zwei Wochen ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Jurij Rodionov musste sich am Freitag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde dem als Nummer vier gesetzten Polen Kamil Majchrzak glatt in zwei Sätzen mit 1:6,2:6 geschlagen geben. Der 22-jährige Niederösterreicher muss somit weiter auf seine zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Hauptbewerb nach Paris 2020 warten.

Österreichs Nummer drei war nach der Verletzung von Titelverteidiger Dominic Thiem sowie der Absage von Jung-Papa Dennis Novak der letzte ÖTV-Hoffnungsträger. Bei den Frauen war für Julia Grabher und Barbara Haas in der Qualifikation genauso Endstation. (APA, 27.8.2021)